Саміт миру може стати першим етапом підготовки до заморозки війни, - політичний експерт Розумний

Таку думку він вислови в етері Еспресо

"Потрібно розуміти, що поруч із головним фронтом, в нас ще є політичний та інформаційний. Саміт миру слід розглядати саме, як політичне та дипломатичне протистояння. В цьому випадку ситуація складається так, що ми говоримо саме про маневри. Оскільки, до прикладу, Китай дуже обережно ставиться до цього саміту. Невідомо, чи Пекін буде відправляти свого представника на Саміт миру. Також, скоріше за все, президент США Джо Байден також не відвідає саміт", - вважає Розумний.

Політичний експерт вважає, що все вказує на те, що розглядається план з замороження війни

"Саміт миру набуває ознак далекої підготовки до заморозки війни. Називаймо речі своїми іменами. Про це багато хто вже говорить. Зокрема, про необхідність замороження війни. Можливо без політичних умов й розуміння того, як ситуація буде розвиватись далі. Втім, ті плани, які зараз вже озвучуються, вказують саме на такий розвиток подій", - додав він.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

У неділю, 26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн