"Негайне припинення вогню, без серйозних перемовин, просто легітимізує захоплення Росією територій", - Шольц

Про це він сказав під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна. Але давайте будемо відвертими, мир - це більше, ніж відсутність війни", - заявив Шольц.

Він зазначив, що негайне припинення вогню, без офіційних переговорів, просто легітимізує захоплення Росією українських територій та приведе до нового замороженого конфлікту.

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Олаф Шольц також прокоментував "безпекові стурбованості" Росії, зазначивши, що "жодні тривоги щодо безпеки не можуть виправдати вторгнення до мирної сусідньої держави".

"Перед російським вторгненням ЄС та США були готові говорити про дискусії щодо безпеки. Але ми знаємо, що це Росія обрала війну, а не дипломатія та діалог", - додав канцлер Німеччини.