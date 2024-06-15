"Негайне припинення вогню, без серйозних перемовин, просто легітимізує захоплення Росією територій", - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційний перемовин, приведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом
Про це він сказав під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
"Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна. Але давайте будемо відвертими, мир - це більше, ніж відсутність війни", - заявив Шольц.
Він зазначив, що негайне припинення вогню, без офіційних переговорів, просто легітимізує захоплення Росією українських територій та приведе до нового замороженого конфлікту.
Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього
Олаф Шольц також прокоментував "безпекові стурбованості" Росії, зазначивши, що "жодні тривоги щодо безпеки не можуть виправдати вторгнення до мирної сусідньої держави".
"Перед російським вторгненням ЄС та США були готові говорити про дискусії щодо безпеки. Але ми знаємо, що це Росія обрала війну, а не дипломатія та діалог", - додав канцлер Німеччини.
- Володимир Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії, після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе