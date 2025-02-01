У США розбився літак з шістьма людьми на борту
У США на північному сході Філадельфії розбився медичний літак Learjet 55, на борту якого перебували шестеро людей: наразі невідомо, чи змогли вони врятуватися
Про це інформує CBS News.
Вказано, що невеликий медичний літак розбився в районі бульвару Рузвельта та Котман-авеню. Літак впав на околиці біля торгового центру лише через кілька хвилин після вильоту зі злітно-посадкової смуги.
Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що на борту було шість осіб. Ймовірно, це були два лікарі, два пілоти, пацієнт та член його родини. Наразі невідомо, чи вдалося їм урятуватися.
За даними поліції, відомо про кількох поранених перехожих. Також зайнялися кілька будинків.
Розслідуванням катастрофи займаються Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті.
- Регіональний пасажирський літак США 29 січня (30 січня за Києвом) зіткнувся в повітрі з гелікоптером, коли наближався до злітно-посадкової смуги Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив. Слідчі опрацьовують "чорні скриньки".
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