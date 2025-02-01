У США розбився літак з шістьма людьми на борту

Про це інформує CBS News.

Вказано, що невеликий медичний літак розбився в районі бульвару Рузвельта та Котман-авеню. Літак впав на околиці біля торгового центру лише через кілька хвилин після вильоту зі злітно-посадкової смуги.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що на борту було шість осіб. Ймовірно, це були два лікарі, два пілоти, пацієнт та член його родини. Наразі невідомо, чи вдалося їм урятуватися.

За даними поліції, відомо про кількох поранених перехожих. Також зайнялися кілька будинків.

Розслідуванням катастрофи займаються Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті.