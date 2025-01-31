Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому росіяни ненавидять і своє, і чуже
OPINION

Чому росіяни ненавидять і своє, і чуже

Володимир Єрмоленко
31 січня, 2025 п'ятниця
20:00
Погляд

"Русскій мір" - це коли своє сприймаєш як чуже, а чуже — як своє

Зміст

Оскільки своє сприймаєш як чуже — тобто далеке, спустошене, знелюднене — то і виправдовуєш необхідність постійної експансії в інше чуже.

Це відсутність сприйняття свого як свого, тобто як невеличкого куточка великого всесвіту, який потребує саме твоєї турботи.

І коли ти будь-що своє сприймаєш як чуже, знелюднене, спустошене, коли ти не можеш приділити йому турботу, не можеш виростити та плекати свій сад — тоді в тобі немає і поваги до того чужого, що для інших людей є "своїм". 

Ненависть до свого породжує ненависть до іншого, і замість турботи про своє народжується цей некрофільський потяг до загарбання чужого, до експансії в чуже.

Бо якщо відмінності між своїм та чужим немає, то ніхто не має права на своє, і будь-яке відчуття свого має бути знищене.

Читайте також: Життя з собою — це постійний пошук "суспільної угоди"

Українські селяни, знищувані Голодоморами, були ворогами для російського общінного більшовизму саме тому, що мали гостре відчуття свого. І ось для цього відчуття свого і турботи про своє більшовицька пропаганда вигадала епітет "буржуазно-націоналістичний", розуміючи, що йдеться водночас і про питання ідентичності ("націоналістичний") і про питання власності — власності як кола турботи ("буржуазний").

До речі, у багатьох культурах цей образ турботи про буття — божественної та людської — втілюється в образі саду. І для української культури  образ саду теж важливий, від Сковороди до Шевченка and beyond.

Повага до іншого може вирости тільки тоді, коли існує турбота про своє, вольтерівське плекання свого саду, культивування того, на чому ти стоїш.

Тому, мабуть, культура — це передусім турбота про буття, яке нам довірено.

Тому культура  передбачає цей баланс між своїм і чужим: повага до чужого через турботу про своє — і розуміння, що чуже є також своїм для когось іншого.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
Росія
Війна з Росією
русскій мір
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.61
    Купівля 41.61
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 січня
21:28
У Нідерландах Умєров відвідав авіабазу, де українських військових навчають для роботи з F-16
21:23
Володимир Зеленський
"Усі необхідні доручення є": Зеленський провів Ставку щодо замовлення дронів і постачання базової зброї
21:23
Зеленський анонсував важливі переговори зі США та європейцями
21:21
Ексклюзив
Віктор Ягун
До кордонів з Україною 24 лютого 2022 року рухалася у маршовому стилі армія тільки однієї країни Європи, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
21:00
Оновлено
обстріл
Росіяни атакують Одесу ввечері 31 січня: у місті пролунала серія вибухів
20:59
Дональд Трамп
У Білому домі заявили, що Трамп з 1 лютого запровадить мита на товари з Канади, Китаю й Мексики
20:56
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
"Якщо так продовжимо, справа дійде до мільярдів": директор Центру досліджень енергетики про втрати РФ від ударів по НПЗ
20:42
фейк
"Поляки й румуни просунулись до 2 км вглиб території України": роспропаганда запустила нову фейкову кампанію
20:20
Огляд
Мій Марчелло
Вибратися з "Дому за склом" до "Раю": що подивитися на вихідних
20:02
Міністерство оборони
Триває розслідування щодо мін: у Міноборони запевнили, що зривів постачання зброї не було
19:51
Придністров'я
ЄС ухвалив рішення надати 20 млн євро на закупівлю газу для Придністров'я
19:49
Опитування YouGov: 46% респондентів вважають США "дуже великою загрозою" для Данії
19:29
Петро Порошенко
Порошенку можуть скоротити термін відсторонення від засідань ВР до трьох днів, – "слуга" Потураєв
19:27
Іван Гаврилюк
"Якщо є певний провал, ти повинен написати заяву і йти": заступник міністра оборони Гаврилюк про звільнення Безрукової
19:25
Станіслав Колокольніков
Помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков
19:05
на фото лінія з переробки відходів текстильного виробництва
В Ірпені запрацювала перша в Україні лінія з переробки відходів текстильного виробництва
19:00
Жерсон Динамо
Скандальний футболіст "Динамо" знайшов нову команду в Португалії
19:00
Естонія
В Естонії сталася пожежа у ресторані "Слава Україні": правоохоронці підозрюють підпал
18:55
КПП "Рафах"
ЄС відновив місію з моніторингу контрольно-пропускного пункту на кордоні між Газою і Єгиптом у Рафаху
18:50
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено кілька підприємств
18:32
Cестри Кіченок
Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA в Австрії
18:26
Ніколас Мадуро
Трамп відправить посланця на зустріч з невизнаним президентом Венесуели Мадуро, - СNN
18:19
Наталія Королевська
Екснардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська відповідає за зв'язок партії з РФ, – Radio NV
18:17
СБУ відкрила кримінальне провадження через розголошення держтаємниці після статті УП про висловлювання Буданова
18:14
штучний інтелект
Гільдія авторів США маркуватиме книжки, створені "людським інтелектом", а не ШІ
18:14
Ексклюзив
Покровськ
Люди, які живуть у Покровську, назвали минулу добу пекельною, - журналістка Бірюкова
18:08
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Громада-форпост": уряд запускає проєкт, що стосується прифронтових населених пунктів
18:03
OPINION
блог Олеся Яхно
Якщо Росія хоче, щоб хтось у світі роззброївся, то хай покаже приклад
17:57
Оновлено
Мамука Мамулашвілі
Командиру "Грузинського легіону" заборонили вʼїзд у Словаччину. Фіцо звинуватив підрозділ у причетності до протестів
17:50
на фото пошкодження бази Червоного Хреста
РФ атакувала базу Червоного Хреста у Слов'янську, її серйозно пошкоджено
17:49
"Нудить від довбаних вірувань дебілів": номіновану на "Оскар-2025" зірку "Емілія Перес" Карлу Гаскон розкритикували за старі твіти
17:41
путін
Путін майже повністю ігнорує ситуацію у Курській області, з початку року лише один раз публічно згадав про регіон, - ЗМІ
17:38
Калін Георгеску
Проросійський політик Георгеску звинуватив Київ у початку повномасштабної війни та назвав Зеленського "напівдиктатором"
17:35
євро, гроші
Європейський центробанк уперше за 23 роки змінить дизайн банкнот євро: обиратимуть із двох варіантів
17:35
OPINION
Чому Рубіо варто приїхати в Україну?
17:33
Джастін Трюдо
"Ми готові дати відповідь": Трюдо заявив, що Канада вживатиме заходів, якщо Трамп запровадить мита
17:32
Ексклюзив
Ілюстративне фото
Великі застави - це, по суті, безальтернативний арешт, - правозахисник Захаров
17:10
Новини компаній
Ліки
Чому багато аптек – це добре для споживача. Аналіз цін на фармринку
17:09
F-16
Україна цьогоріч отримає чергову партію літаків F-16 від Нідерландів, – Умєров
17:00
ЗСУ ділились останнім з людьми на Курщині, не треба бачити в українцях лише "імперію зла". - російська омбудсмен Москалькова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV