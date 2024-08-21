Ці різні люди вистрибують на поверхню в різний час. Коли ти злишся — хтось один, коли ти боїшся — хтось інший, коли тобі добре — хтось третій.

Думка про те, що в "граничній ситуації" проявляється твоє справжнє "я" здається мені абсолютно хибною, бо в "граничній ситуації" на поверхню вистрибує той із твоїх мешканців, який був найближче до виходу. Цілком можливо, він не найбільш приємний.

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Життя з собою — це постійний пошук "суспільної угоди", але всередині власного "я". Бо всередині власного "я" живе купа різних людей, зі своїми інтересами, страхами, бажаннями, птахами й тарганами. І "я" - це постійне балансування між ними. Постійне вмовляння й пошук компромісу, а інколи булінг і відверті репресії.

Як у всьому цьому тераріумі нам ще вдається залишатися особистостями, яких упізнають інші, які мають незмінні імена, які тримають якусь лінію в житті, — саме це є річчю дивовижною. І показує нашу внутрішню немаленьку таку "договороздатність".

Здатність говорити з самими собою. У множині.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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