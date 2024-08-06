Усвідомлення міри свого невігластва — ось ознака розуму. Тільки це спонукає тебе ставити питання. Тільки це показує тобі життя таким, яким воно є: як загадку, таємницю, ребус, містерію.

Наука починається не з відкриття знання про щось, а з відкриття незнання про щось. Тільки так починається подорож дослідження та усвідомлення.

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"Світло знання", як промінь на картинах Караваджо чи Гонтгорста, може зʼявитися тільки, коли розумієш, що навколо — темрява незнання.

Що навколо — невидиме, невідане, незвідане.

Дурень має відповіді на всі питання.

Розумна людина має питання на всі відповіді.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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