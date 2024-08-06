Розумна людина має питання на всі відповіді
Розумною людиною ти є тільки тоді, коли усвідомлюєш глибину і широту свого незнання
Усвідомлення міри свого невігластва — ось ознака розуму. Тільки це спонукає тебе ставити питання. Тільки це показує тобі життя таким, яким воно є: як загадку, таємницю, ребус, містерію.
Наука починається не з відкриття знання про щось, а з відкриття незнання про щось. Тільки так починається подорож дослідження та усвідомлення.
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"Світло знання", як промінь на картинах Караваджо чи Гонтгорста, може зʼявитися тільки, коли розумієш, що навколо — темрява незнання.
Що навколо — невидиме, невідане, незвідане.
Дурень має відповіді на всі питання.
Розумна людина має питання на всі відповіді.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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