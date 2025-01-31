Порошенку можуть скоротити термін відсторонення від засідань ВР до трьох днів, – "слуга" Потураєв
Лідеру "Європейської Солідарності" Петрові Порошенку можуть скоротити термін відсторонення від засідань Ради до трьох днів. Це пов’язано з можливою реакцією Європи
Про це "Радіо Свобода" сказав нардеп від "Слуги Народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
"Я вважаю, що якби зараз не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло б з ним статися – це відсторонення на три засідання, тобто на три дні. І так, я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки у нас немає окремих засідань, у нас є одне засідання з перервами, то оце відсторонення на пів року, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби на три дні – всі б зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося", - заявив він.
Потураєв наголосив, що голосуватиме за відсторонення Порошенка від роботи в парламенті, однак турбується через реакцію колег у Європі. Депутат посилається на "принцип співмірності покарання" у європейському праві.
Нардеп висловив сподівання, що регламентному комітету вдасться "знайти якесь рішення, яке буде не про пів року".
- Партія "Європейська Солідарність" заявила, що українська влада дала доручення заблокувати депутатську діяльність нардепа Петра Порошенка на пів року. Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував ВР підтримати відповідне рішення.
- Народний депутат України Олег Синютка вважає, що влада почала перейматися не обороною країни, а усуненням тих, кого вважає опонентами на виборах.
- Пізніше нардепка Софія Федина розповіла, за що хочуть відсторонити Порошенка, й наголосила, що це робиться "в найгірших традиціях комуністичних трійок".
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