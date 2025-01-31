Порошенку можуть скоротити термін відсторонення від засідань ВР до трьох днів, – "слуга" Потураєв

Про це "Радіо Свобода" сказав нардеп від "Слуги Народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Я вважаю, що якби зараз не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло б з ним статися – це відсторонення на три засідання, тобто на три дні. І так, я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки у нас немає окремих засідань, у нас є одне засідання з перервами, то оце відсторонення на пів року, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби на три дні – всі б зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося", - заявив він.

Потураєв наголосив, що голосуватиме за відсторонення Порошенка від роботи в парламенті, однак турбується через реакцію колег у Європі. Депутат посилається на "принцип співмірності покарання" у європейському праві.

Нардеп висловив сподівання, що регламентному комітету вдасться "знайти якесь рішення, яке буде не про пів року".