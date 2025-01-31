У Нідерландах Умєров відвідав авіабазу, де українських військових навчають для роботи з F-16

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Міністр спільно з командувачем військово-повітряних сил збройних сил Нідерландів генерал-лейтенантом Андре Стейром ознайомився з матеріально-технічною базою, де українські інженери й техніки набувають необхідних навичок для обслуговування й ремонту літаків.

Також Умєров зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять інженерну й технічну підготовку. За його словами, військові мають високий рівень мотивації та чітке розуміння стратегічної важливості своєї місії.

Окрім цього, міністр оборони України провів переговори з представниками нідерландських оборонних компаній, які представили свої технологічні розробки – ракети, дрони й радари. Частину цих систем уже створюють у співпраці з українськими виробниками.

"Ця взаємодія буде тільки посилюватися. Нідерланди – надійний партнер України, готовий розвивати нашу оборонну співпрацю у всіх напрямках", – зазначив міністр оборони України.

Своєю чергою міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив зацікавленість своєї країни у поглибленні двостороннього партнерства та спільних оборонних проєктів.