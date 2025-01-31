У Нідерландах Умєров відвідав авіабазу, де українських військових навчають для роботи з F-16
Під час візиту до Нідерландів міністр оборони України Рустем Умєров відвідав одну з авіабаз, на якій проходять підготовку українські військові для роботи з літаками F-16
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Міністр спільно з командувачем військово-повітряних сил збройних сил Нідерландів генерал-лейтенантом Андре Стейром ознайомився з матеріально-технічною базою, де українські інженери й техніки набувають необхідних навичок для обслуговування й ремонту літаків.
Також Умєров зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять інженерну й технічну підготовку. За його словами, військові мають високий рівень мотивації та чітке розуміння стратегічної важливості своєї місії.
Окрім цього, міністр оборони України провів переговори з представниками нідерландських оборонних компаній, які представили свої технологічні розробки – ракети, дрони й радари. Частину цих систем уже створюють у співпраці з українськими виробниками.
"Ця взаємодія буде тільки посилюватися. Нідерланди – надійний партнер України, готовий розвивати нашу оборонну співпрацю у всіх напрямках", – зазначив міністр оборони України.
Своєю чергою міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив зацікавленість своєї країни у поглибленні двостороннього партнерства та спільних оборонних проєктів.
- Після з Брекельмансом Умєров зазначив, що Україна у 2025 році отримає чергову партію винищувачів F-16. Також Нідерланди продовжать навчання українських пілотів, інженерного та технічного персоналу
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