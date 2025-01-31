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У Нідерландах Умєров відвідав авіабазу, де українських військових навчають для роботи з F-16

Олена Будько
31 січня, 2025 п'ятниця
21:28
Світ

Під час візиту до Нідерландів міністр оборони України Рустем Умєров відвідав одну з авіабаз, на якій проходять підготовку українські військові для роботи з літаками  F-16

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Міністр спільно з командувачем військово-повітряних сил збройних сил Нідерландів генерал-лейтенантом Андре Стейром ознайомився з матеріально-технічною базою, де українські інженери й техніки набувають необхідних навичок для обслуговування й ремонту літаків.

Також Умєров зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять інженерну й технічну підготовку. За його словами, військові мають високий рівень мотивації та чітке розуміння стратегічної важливості своєї місії.

Окрім цього, міністр оборони України провів переговори з представниками нідерландських оборонних компаній, які представили свої технологічні розробки – ракети, дрони й радари. Частину цих систем уже створюють у співпраці з українськими виробниками. 

"Ця взаємодія буде тільки посилюватися. Нідерланди – надійний партнер України, готовий розвивати нашу оборонну співпрацю у всіх напрямках", – зазначив міністр оборони України. 

Своєю чергою міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив зацікавленість своєї країни у поглибленні двостороннього партнерства та спільних оборонних проєктів.

  • Після з Брекельмансом Умєров зазначив, що Україна у 2025 році отримає чергову партію винищувачів F-16. Також Нідерланди продовжать навчання українських пілотів, інженерного та технічного персоналу
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Нідерланди
ЗСУ
Війна з Росією
F-16
Рустем Умєров
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