Україна цьогоріч отримає чергову партію літаків F-16 від Нідерландів, – Умєров
Україна у 2025 році отримає чергову партію винищувачів F-16. Також Нідерланди продовжать навчання українських пілотів, інженерного та технічного персоналу
Про це йшлося на зустрічі очільника Міноборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, передає пресслужба українського оборонного відомства.
"Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей. Важливо разом із партнерами діяти швидко та результативно", - сказав Умєров.
Також сторони обговорили такий напрям співпраці як безпілотна авіація. Співрозмовники узгодили розподіл раніше анонсованих 400 млн євро на розширення дронових спроможностей, зокрема розробку та виробництво далекобійних систем.
Крім цього, Умєров та його нідерландський колега порушили питання постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.
"Окремо сторони розглянули перспективи розвитку спільних оборонних підприємств, що сприятиме зміцненню обороноздатності обох країн", - резюмували у Міноборони.
- У червні 2024 року Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії.
- У серпні того ж року в Україну прибули перші винищувачі F-16.
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