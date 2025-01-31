В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверк: поліція проводить перевірку
Під час повітряної тривоги та після відбою в Одесі запустили два феєрверки, правоохоронці встановлюють причетних осіб
Про це інформує поліція Одеської області.
"Повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців. Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", - йдеться в матеріалі.
Наразі поліція опитує очевидців та встановлює причетних до запусків феєрверків.
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