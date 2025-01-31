В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверк: поліція проводить перевірку

Про це інформує поліція Одеської області.

"Повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців. Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", - йдеться в матеріалі.

Наразі поліція опитує очевидців та встановлює причетних до запусків феєрверків.

❗Поліцейські проводять перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі Повідомлення про дві події, що сталися в Київському... Posted by Поліція Одеської області on Friday, January 31, 2025