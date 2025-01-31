Білий дім підтвердив, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Трамп
Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, проведе зустріч з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу
Про це вона сказала на брифінгу, передає Укрінформ.
"Я можу підтвердити, що прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в межах візиту та робочої зустрічі з президентом", - зазначила Левітт.
За її словами, сторони, серед іншого, обговорять ситуацію щодо встановлення миру у регіоні та повернення заручників з полону ХАМАС.
- Раніше стало відомо, що Нетаньягу став першим іноземним лідером, якого Трамп після інавгурації запросив у Білий дім.
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