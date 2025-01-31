Білий дім підтвердив, що Нетаньягу стане першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Трамп

Про це вона сказала на брифінгу, передає Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в межах візиту та робочої зустрічі з президентом", - зазначила Левітт.

За її словами, сторони, серед іншого, обговорять ситуацію щодо встановлення миру у регіоні та повернення заручників з полону ХАМАС.