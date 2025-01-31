"Оновлення" Агенції оборонних закупівель: головні причини звільнення голови АОЗ та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця

Зміни в АОЗ

Міноборони повідомило про звільнення директора ДП Міністерства оборони Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової та призначення Арсена Жумаділова тимчасово виконуючим обов'язки директора. Декілька днів тому ці призначення вже були зареєстровані, але згодом було внесено кілька коригувань у повідомлення. Також сьогодні відбулася прес-конференція у Міноборони, де оголосили основні акценти цієї історії.

Міністерство оборони наголошує, що зміни керівництва обумовлені низкою причин. По-перше, це невиконання запланованих постачань для фронту, численні зауваження Генерального штабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасних комунікацій з боку агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачань і витоки інформації, які стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів.

Міністерство оборони ретельно досліджує причини виникнення такої ситуації і чому не спрацював основний механізм - Наглядова рада, яка мала відігравати важливу роль у балансуванні інтересів суспільства та Міністерства оборони.

Згідно з роз'ясненнями Міністерства оборони, Наглядова рада, зокрема її керівництво, не справилася зі своїми функціями. Через це Міноборони ухвалює рішення щодо керівника АОЗ. З 1 лютого тимчасовим в.о. Агенції оборонних закупівель буде Арсен Жумаділов.

Варто зазначити, що закупівля мін Другої світової війни – лише фрагмент з багатьох контрактів, які потребують уважного розгляду. Навіть якби був міжнародний аудит, він навряд чи занурювався б у кожний контракт, у якого є своя історія, що потребує уважного підходу для оцінки ефективності рішень.

Реперною точкою була позиція Генерального штабу, який у середині січня написав жорсткий лист на міністра оборони, де йшлося про аналіз планових закупівель, які здійснює АОЗ. Генштаб зазначав, що були непоодинокі випадки, коли вироби контрактували некоректно. Контракти укладалися на тривалий час, і першочергові потреби Збройних Сил не були задоволені, що створило проблеми боєздатності війська. Начальник Генерального штабу просив міністра оборони розібратися з ситуацією щодо державного підприємства.

Ситуація між керівництвом агенції та міністром оборони означає, що цей напрямок потребуватиме суспільного контролю та ефективного використання державних коштів. Парадоксально, коли гроші виділяються, пріоритети проголошуються, а першочергові потреби Збройних Сил, зокрема у боєприпасах, не задовольняються.

У будь-якому разі зрозуміло, чому міністр оборони прийняв такі жорсткі рішення щодо зміни керівництва Агенції оборонних закупівель. Це має вплинути на ефективне використання коштів і пошук ефективніших механізмів придбання боєприпасів для Збройних Сил України.

Ситуація на лінії фронту: Часів Яр

Ворог намагається тиснути з півночі та півдня, а також атакує центральні райони населеного пункту. Бої тривають майже за кожен будинок.

Плани просування противника мають бути зруйновані стійкістю оборони ЗСУ. Ворог вже протягом року безуспішно намагається захопити Часів Яр. Зараз противник робить ставку на перевагу у живій силі та техніці, але ця перевага має бути знівельована досвідом і професіоналізмом українських підрозділів, зокрема тих, які боронять Часів Яр.

Денис Кардаш, головний сержант підрозділу ударних дронів Black Raven, розповів про ситуацію на напрямку та використання технологічних рішень для знищення противника.

"Ми знаходимося трохи правіше Часового Яру, в напрямку Кліщіївки та Андріївки. Але проти нас воюють ті ж самі бригади та полки армії. Ворог постійно атакує маленькими групами, закріплюється, окопується у бліндажах, які ми знищуємо, вирівнюємо лінію фронту, щоб не залишалося бліндажів. Робимо це за допомогою FPV-дронів та іншого обладнання", - повідомив він.

За його словами, окрім операторів, проти ворога працює велика група управління, забезпечення, майстерні тощо. Розвідка, FPV-дрони та екіпажі працюють цілодобово. При проведенні ворогом малих штурмів, з боку ЗСУ працюють бомбардувальники, а FPV-дрони військові бережуть: "Ми також долітаємо до Бахмута та інших місць, щоб ворог не розслаблявся", - додав головний сержант підрозділу ударних дронів Black Raven.

Кардаш каже, що у ворога на напрямку менше FPV-дронів, ніж у ЗСУ, які працюють дуже плідно, виявляють і знищують екіпажі пілотів, антени та обладнання армії РФ.

Щодо ефективності реєстру безпілотних розрахунків, підрозділ звітує про результати і на підставі цього отримує додаткову кількість дронів. Кожна одиниця техніки, ураження, знищення чи пошкодження рахується, бали зараховуються. Тоді військові роблять доповіді, і в кінці місяця на ці бали можуть взяти техніку для свого підрозділу.

Перед тим, як обрати зразок озброєння, постачальники спочатку пропонують засіб, який випробовується на полігоні та в бойових умовах. Головне - обслуговування, легкість ремонту, якість. Виробники часто роблять ремонт на місці, щоб не тягати техніку до Києва чи далі, каже Кардаш.

Військовий також розповів про дрони на оптоволокні, які з'явилися у противника і у ЗСУ, насправді, одночасно: "У нас більше уваги приділялося змінам частот, щоб літати без прив'язки на дроті. Зараз ми їх наздоганяємо і використовуємо оптоволокно на рівні з окупантами. Тут важлива не лише наявність оптоволокна, а й досвід пілотів. Не кожен пілот може добре літати на оптоволокні, уражати цілі та розуміти, як воно працює".