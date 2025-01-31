Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув нагороду американського фестивалю "Санденс"

Про це повідомили на сторінці фестивалю в соцмережі X.

"Нагороду "Режисура: Світове документальне кіно" отримує Мстислав Чернов за "2000 метрів до Авдіївки", – йдеться в повідомленні.

"2000 метрів до Андріївки" – це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова, який 2024 року отримав "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі".

Новий фільм розповідає про час, коли Сили оборони України воювали за Андріївку – село неподалік Бахмута. У вересні 2023 року українські сили під час контрнаступальної операції звільнили цей населений пункт, який зараз знову перебуває під контролем Росії.

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Протягом важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами й оточене мінами село Андріївка.

Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже півтора року. Крім Чернова та його колеги, фотографа Associated Press Олександра Бабенко, над стрічкою працювали продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки "Оскар" за "20 днів у Маріуполі". Монтажем також займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Як повідомляли раніше, світова премʼєра "2000 метрів до Андріївки" була запланована саме на "Санденсі", який цьогоріч триває від 23 січня до 2 лютого.

Права на міжнародний прокат нового фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" придбала британська компанія Dogwoof.

Про фестиваль "Санденс"

Фестиваль заснував 1981 року актор Роберт Редфорд і група його друзів та однодумців для створення умов становлення незалежного американського кіно. Кінофестиваль названо на честь персонажа, якого зіграв Роберт Редфорд у фільмі "Буч Кессіді і Санденс Кід".

Організатором кінофестивалю є Інститут Санденса – некомерційна організація, що займається відкриттям, розвитком і підтримкою незалежних кіно- та театральних художників з усього світу, а також представляє їхні нові роботи громадськості.

Перший міжнародний кінофестиваль "Санденс" відбувся в 1985 році в місті Парк-Сіті.

Українські фільми на фестивалі "Санденс"