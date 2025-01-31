Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув нагороду американського фестивалю "Санденс"
Документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова отримала приз американського Sundance Film Festival
Про це повідомили на сторінці фестивалю в соцмережі X.
"Нагороду "Режисура: Світове документальне кіно" отримує Мстислав Чернов за "2000 метрів до Авдіївки", – йдеться в повідомленні.
"2000 метрів до Андріївки" – це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова, який 2024 року отримав "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі".
Новий фільм розповідає про час, коли Сили оборони України воювали за Андріївку – село неподалік Бахмута. У вересні 2023 року українські сили під час контрнаступальної операції звільнили цей населений пункт, який зараз знову перебуває під контролем Росії.
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Протягом важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами й оточене мінами село Андріївка.
Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже півтора року. Крім Чернова та його колеги, фотографа Associated Press Олександра Бабенко, над стрічкою працювали продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки "Оскар" за "20 днів у Маріуполі". Монтажем також займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").
Як повідомляли раніше, світова премʼєра "2000 метрів до Андріївки" була запланована саме на "Санденсі", який цьогоріч триває від 23 січня до 2 лютого.
Права на міжнародний прокат нового фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" придбала британська компанія Dogwoof.
Про фестиваль "Санденс"
Фестиваль заснував 1981 року актор Роберт Редфорд і група його друзів та однодумців для створення умов становлення незалежного американського кіно. Кінофестиваль названо на честь персонажа, якого зіграв Роберт Редфорд у фільмі "Буч Кессіді і Санденс Кід".
Організатором кінофестивалю є Інститут Санденса – некомерційна організація, що займається відкриттям, розвитком і підтримкою незалежних кіно- та театральних художників з усього світу, а також представляє їхні нові роботи громадськості.
Перший міжнародний кінофестиваль "Санденс" відбувся в 1985 році в місті Парк-Сіті.
Українські фільми на фестивалі "Санденс"
- Гран-прі за найкращий закордонний документальний фільм здобув 2015 року американсько-британсько-український документальний фільм "Російський дятел".
- 2020 року українка Ірина Цілик отримала на фестивалі нагороду за найкращу режисуру за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
- У 2022 році приз за найкращу режисуру в категорії "Світове художнє кіно" отримав українсько-турецький фільм "Клондайк", а фільм "Будинок зі скалок" відзначили за найкращу режисуру в категорії "Світове документальне кіно".
- 2023 року український фільм "20 днів в Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій у категорії "Світове документальне кіно", того самого року був номінований фільм "Залізні метелики".
- 2024 року гран-прі в категорії "Документальний фільм" отримала українська стрічка "Порцелянова війна", яка цього року номінована на "Оскар".
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