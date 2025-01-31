"Усі необхідні доручення є": Зеленський провів Ставку щодо замовлення дронів і постачання базової зброї

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що країни, серед яких європейські, готові до співпраці з Києвом для інвестицій у збройне українське виробництво.

"Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI – ключові показники ефективності української дипломатії", - додав він.

Також український лідер зауважив, що мав доповідь військових стосовно фронту й комплектування бригад.

"Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству", - резюмував Зеленський.