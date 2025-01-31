"Усі необхідні доручення є": Зеленський провів Ставку щодо замовлення дронів і постачання базової зброї
Президент Володимир Зеленський 31 січня провів засідання Ставки, на якій були порушені питання, зокрема, замовлення більшої кількості дронів та постачання базової зброї українським військовим
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
"Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що країни, серед яких європейські, готові до співпраці з Києвом для інвестицій у збройне українське виробництво.
"Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI – ключові показники ефективності української дипломатії", - додав він.
Також український лідер зауважив, що мав доповідь військових стосовно фронту й комплектування бригад.
"Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству", - резюмував Зеленський.
- 31 січня Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ український безпілотний авіаційний комплекс "Громило".
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