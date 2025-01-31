Помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков
Ввечері 30 січня від важкої хвороби помер заслужений артист України, актор театру "Колесо" Станіслав Колокольніков
Про це повідомила пресслужба театру.
Станіслав Колокольніков народився 16 листопада 1961 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю актор драматичного театру і кіно (майстерня Михайла Резніковича).
Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, в "Драм-Антре", театрі "Браво" й театрі "Магія".
На сцені Київського академічного театру "Колесо" він розпочав свою діяльність з 1993 року - там зіграв 30 неповторних ролей в п’єсах, зокрема, Педро Кальдерона де Ла Барка, Панаса Саксаганського, Петера Хандке, Фелікса Міттерера, Ів Жаміака, Фрідріха Дюрренматта, Роланда Шіммельпфенніґа, Олени Пчілки, Агати Крісті, Софокла, Жана-Батіста Мольєра, Миколи Куліша, Жана Ануя, Миколи Янчука, Артура Шніцлера, Ярослава Стельмаха.
Також Колокольніков зіграв понад 10 ролей у фільмах.
"Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Стасу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру", - згадують у театрі "Колесо".
Відомо, що митець останні роки важко хворів.
Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.3Продаж 44
- Актуальне
- Важливе