Помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков

Про це повідомила пресслужба театру.

Станіслав Колокольніков народився 16 листопада 1961 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю актор драматичного театру і кіно (майстерня Михайла Резніковича).

Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, в "Драм-Антре", театрі "Браво" й театрі "Магія".

На сцені Київського академічного театру "Колесо" він розпочав свою діяльність з 1993 року - там зіграв 30 неповторних ролей в п’єсах, зокрема, Педро Кальдерона де Ла Барка, Панаса Саксаганського, Петера Хандке, Фелікса Міттерера, Ів Жаміака, Фрідріха Дюрренматта, Роланда Шіммельпфенніґа, Олени Пчілки, Агати Крісті, Софокла, Жана-Батіста Мольєра, Миколи Куліша, Жана Ануя, Миколи Янчука, Артура Шніцлера, Ярослава Стельмаха.

Також Колокольніков зіграв понад 10 ролей у фільмах.

"Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Стасу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру", - згадують у театрі "Колесо".

Відомо, що митець останні роки важко хворів.

Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру.