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Помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков

Дар'я Куркіна
31 січня, 2025 п'ятниця
19:25
Суспільство

Ввечері 30 січня від важкої хвороби помер заслужений артист України, актор театру "Колесо" Станіслав Колокольніков

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Про це повідомила пресслужба театру.

Станіслав Колокольніков народився 16 листопада 1961 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю актор драматичного театру і кіно (майстерня Михайла Резніковича). 

Актор працював у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, в "Драм-Антре", театрі "Браво" й театрі "Магія". 

На сцені Київського академічного театру "Колесо" він розпочав свою діяльність з 1993 року - там зіграв 30 неповторних ролей в п’єсах, зокрема, Педро Кальдерона де Ла Барка, Панаса Саксаганського, Петера Хандке, Фелікса Міттерера, Ів Жаміака, Фрідріха Дюрренматта, Роланда Шіммельпфенніґа, Олени Пчілки, Агати Крісті, Софокла, Жана-Батіста Мольєра, Миколи Куліша, Жана Ануя, Миколи Янчука, Артура Шніцлера, Ярослава Стельмаха.

Також Колокольніков зіграв понад 10 ролей у фільмах.

"Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Стасу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру", - згадують у театрі "Колесо".

Відомо, що митець останні роки важко хворів.

Інформацію про дату і час прощання з заслуженим артистом України повідомлять пізніше на офіційному сайті театру.

Теги:
Новини
Культура
Україна
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