Вибратися з "Дому за склом" до "Раю": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Одного літа в Україні"

У кінотеатрах з 30 січня

Документальний фільм режисера та сценариста Володимира Тихого (якому допомагали режисерки Анастасія Тиха та Ганна Тиха) від кінооб'єднання "Вавилонʼ13" про бійців Міжнародного легіону ГУР МО. Оскільки стрічка адресована передусім американській аудиторії, то головними героями стали саме бійці родом зі Штатів, учасники підрозділу Ronin Team. Хоча головний меседж фільму - донести не лише американцям, а й європейцям, що ця війна - і їхня війна також. А для українців, що вони у цій війні не самотні. Знімали у США та в Україні, у тренувальному таборі. Також до фільму увійшли кадри, відзняті безпосередньо під час бойових дій. Творці нагадують, що перші бойові завдання в Україні легіонери почали виконувати в березні 2022 року. Участь у Легіоні захотіли взяти понад 20 тисяч добровольців з 52 країн світу, однак до складу підрозділу увійшли не всі.

"Які вони – іноземні добровольці на нашій війні? - анонсують стрічку. - Кілька військових з Міжнародного легіону ГУР розповідають про свій бойовий шлях в Україні. Від перших спільних тренувань на полігонах до перших бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Вони йдуть пліч-о-пліч і переконані, що їхнє виживання залежить саме від злагоджених дій".

"Мій Марчелло"

У кінотеатрах з 30 січня

Дотепна та трепетна французька комедія від режисера та сценариста Крістофа Оноре, знята у співпраці Франції та Італії. Оноре запросив у свій проєкт матір та доньку - Катрін Деньов та К'яру Мастроянні, які зіграли самі себе, а також багатьох акторів і акторок, які також зіграли себе у цілком вигаданій історії. Пресі режисер зізнавався, що на хід для фільму його надихнула світлина К'яри, зроблена 2011 року для журналу Elle, де акторка позувала в образі батька. Реконструюючи сімейну історію через стирання меж між вигадкою та реальністю, жонглюючи ідентичностями, Крістоф Оноре не лише порушує проблему впливу іменитих родичів на нащадків, а й створює вигадану історію для своїх героїв і водночас нагадує про видатного кіноактора Марчелло Мастроянні, якому 28 вересня минулого року минуло 100 років від дня народження. Попри те, що до цієї дати актор не дожив 28 років. Знімали фільм у Парижі, Римі, Латіні та Формії від серпня по жовтень 2023 року. Критики цим фільмом були трохи заскочені, взявшись вишукувати ті чи інші "блохи", однак для шанувальників Катрін Деньов - це однозначно чудовий подарунок. Адже одна з найвидатніших, світової слави французьких акторок другої половини XX, яка щиро підтримує Україну, використовуючи для цього модні події та кінофестивалі (приміром, у 2023-му на Каннському кінофестивалі Катрін Деньов зачитала вірш Лесі Українки "Надія", перекладений французькою), у стрічці "Мій Марчелло" теж проявляє той свій акторський шарм, за який її так шанують і нині.

"К'яра Мастроянні втомилася від того, що її весь час порівнюють із її батьком Марчелло Мастрояні та матір’ю Катрін Деньов, - ідеться в анонсі фільму. - Вона теж акторка і хотіла б, аби люди цінували перед усім її талант, а не походження. Якось на знімальному майданчику її попросили грати як батько. На додачу він почав їй часто снитися. Ніби дивлячись у дзеркало вона бачить не своє відображення, а його. Переживаючи тяжкий період у житті, К'яра вирішує перевтілитися у свого батька. Вона вдягається як він, говорить та рухається як він. Жінка настільки переконлива в чоловічому образі, що дехто навіть починає називати її Марчелло.

У ролях Катрін Деньов, К'яра Мастроянні, Фабріс Лукіні, Мельвіль Пупо, Ніколь Ґарсія.

"Снігова дівчинка" ( 2 сезон)

На Netfliх з 31 січня

Цей іспанський серіал 2023 року, що є екранізацією роману-бестселера Хав’єра Кастільо на великому екрані, офіційно став хітом серед іспанської продукції платформи. А тому відразу стало зрозуміло, що з другим сезоном цього драматичного трилера зволікати не будуть. Творці обіцяють ще більше таємниць та тривожної напруги. Захопливий сюжет, глибоко прописані характери та макабрична "гра" у центрі історії роблять цей сезон серіалу захопливим дослідженням темної сторони людської душі. До речі, якщо і цей сезон людям зайде, творці обіцяють, що продовження буде.

Отож героїня цієї кіноісторії знову ризикує власним життям цього разу, щоб розслідувати зникнення та вбивство двох молодих людей, які навчалися в одній елітній школі в Малазі та чиї справи можуть бути пов’язані.

У ролях Мілена Сміт, Хосе Коронадо, Айша Вільягран, Лорето Маулеон та ін.

"Дім за склом"

У кінотеатрах з 30 січня

Детективний трилер українського режисера Тараса Дроня, який у свідомості пересічного українця є творцем радше глядацького, ніж артхаузного кіно.

"Якщо говорити про основний меседж "Дому за склом", - розповів Тарас Дронь журналісту Еспресо, - це кіно про ціну умовного успіху: яку ціну люди платять, на що готові піти, щоб чогось добитися в житті. Це фільм про сильний характер, який у найгірших умовах спроможний не розклеїтися, а навпаки зібратися по крихтах і піти далі, щось з цього створити".

Отож у невеличкому містечку під час святкування випускного вечора зникає безвісти молода дівчина та її хлопець, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. За пошуки береться мама дівчини - амбітна ділова жінка, яка поклала усе, щоб збудувати собі кар'єру. Отож що важливіше - родина чи репутація? Які таємниці може приховувати ззовні ідеальне життя? Чим ми готові пожертвувати заради близьких і чи готові?

У ролях Ірина Островська, Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова

"Рай" (серіал)

На Hulu з 28 січня

Американський політичний драматичний трилер від режисера Дена Фогельмана, який у 2016 році створив нашумілий серіал "Це ми", трейлер до якого поставив рекорд за кількістю переглядів, наближаючись до позначки 70 мільйонів на YouTube і Facebook за перші одинадцять днів. Серіал був настільки успішним, що методи оповіді режисер вирішив використати у своєму нинішньому проєкті, запросивши для кращого їх втілення на головну роль володаря премії "Еммі" Стерлінга К. Брауна. Серіал окреслюють як напружену і тонку драму, що досліджує брехню і правду, приховані за ідеалом досконалості. "З захопливим сюжетом і першокласним акторським складом, - пишуть про неї, - цей серіал цілком може стати обов'язковим для перегляду для шанувальників історій, що поєднують у собі емоції та таємниці".

Отож мова про Рай - закриту спільноту найбагатших та найвпливовіших людей, чий ідеальний світ руйнується, коли стає відомо про смерть президента. Єдиним підозрюваним стає його охоронець Ксав'єр Коллінз - останній, хто бачив президента живим. Тепер він змушений довести свою невинність і вступити в боротьбу із тими, хто прагне приховати правду.

У ролях Стерлинг К. Браун, Джеймс Марсден, Кріс Маршалл, Джуліанна Ніколсон та ін.