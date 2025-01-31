Скандальний футболіст "Динамо" знайшов нову команду в Португалії

Про це повідомляє Transfermarkt.

Наступну частину сезону Жерсон Родрігеш проведе в оренді в АВШ. Минулі пів року люксембуржець грав за китайський "Гуансі Халіао". Контракт форварда досі належить київському "Динамо".

У 2018 році київське "Динамо" заплатило за Родрігеша 2 млн євро, тоді форвард перейшов з японської "Джубіло Івати". Проте з 2020-го люксембурзький форвард міняє клуби на правах оренди.

Загалом Жерсон відіграв за "Динамо" 53 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів і віддав 4 асисти.