Скандальний футболіст "Динамо" знайшов нову команду в Португалії
Вінгер київського "Динамо" Жерсон Родрігеш перейшов у португальський АВШ
Про це повідомляє Transfermarkt.
Наступну частину сезону Жерсон Родрігеш проведе в оренді в АВШ. Минулі пів року люксембуржець грав за китайський "Гуансі Халіао". Контракт форварда досі належить київському "Динамо".
У 2018 році київське "Динамо" заплатило за Родрігеша 2 млн євро, тоді форвард перейшов з японської "Джубіло Івати". Проте з 2020-го люксембурзький форвард міняє клуби на правах оренди.
Загалом Жерсон відіграв за "Динамо" 53 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів і віддав 4 асисти.
- У березні Жерсон отримав 18 місяців умовно за домашнє насильство та напад. У квітні форвард не повернувся у "Слован" після матчів за збірну Люксембургу.
- Контракт гравця з "Динамо" розрахований до літа 2025 року.
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