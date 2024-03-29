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Футболіста "Динамо" засудили на 18 місяців умовного ув'язнення

29 березня, 2024 п'ятниця
00:32
Футбол Жерсон Динамо

Форвард "Динамо" Жерсон Родрігеш, який зараз виступає у Словаччині на правах оренди, засуджений за домашнє насильство

Про це повідомляє RTL Today.

Жерсон Родрігеш отримав умовний термін у 18 місяців, а також заплатить штраф у розмірі 1500 євро. Футболіста "Динамо", який грає в оренді за братиславський "Слован", звинувачували за трьома статтями через напад і побої.

Зокрема, футболіст вчинив домашнє насильство щодо його колишньої дівчини – міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Форвард має заплатити жінці більше ніж 2 тис. євро, як відшкодування збитків.

Прокуратура вимагала для Родрігеша 15 місяців умовного ув'язнення. Адвокат виступав за його повне виправдання.

  • У 2018 році "Динамо" заплатило за Родрігеша 2 млн євро, форвард перейшов з японської "Джубіло Івати".

  • У цьому сезоні на рахунку 28-річного футболіста 7 голів та 1 результативна передача в 19 матчах за "Слован".

Теги:
Спорт
Кримінал
Динамо Київ
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