Футболіста "Динамо" засудили на 18 місяців умовного ув'язнення
Форвард "Динамо" Жерсон Родрігеш, який зараз виступає у Словаччині на правах оренди, засуджений за домашнє насильство
Про це повідомляє RTL Today.
Жерсон Родрігеш отримав умовний термін у 18 місяців, а також заплатить штраф у розмірі 1500 євро. Футболіста "Динамо", який грає в оренді за братиславський "Слован", звинувачували за трьома статтями через напад і побої.
Зокрема, футболіст вчинив домашнє насильство щодо його колишньої дівчини – міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Форвард має заплатити жінці більше ніж 2 тис. євро, як відшкодування збитків.
Прокуратура вимагала для Родрігеша 15 місяців умовного ув'язнення. Адвокат виступав за його повне виправдання.
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У 2018 році "Динамо" заплатило за Родрігеша 2 млн євро, форвард перейшов з японської "Джубіло Івати".
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У цьому сезоні на рахунку 28-річного футболіста 7 голів та 1 результативна передача в 19 матчах за "Слован".
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