Звинувачення Андрія Білоуса в домаганнях: поліція почала перевірку ймовірних неправомірних дій викладача вишу

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

У матеріалі не уточнюють імʼя викладача, однак з контексту зрозуміло, що йдеться про Білоуса.

"Про ймовірні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило. Співробітники поліції у взаємодії із адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій", - зазначають правоохоронці.

Нацполіція запевнила: після завершення перевірки вирішуватиметься питання правової кваліфікації Білоуса.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера. У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило. 24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції. Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці. 27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.

Імовірних жертв домагань підтримала Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Згодом колектив Молодого театру звернувся до КМДА з проханням усунути Білоуса з посади директора - художнього керівника на період розслідування.





