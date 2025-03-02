Йде екскурсія Національним музеєм у Флоренції. Екскурсовод звертає увагу групи американських туристів на скульптуру Аполлона авторства Мікеланджело: "Ця скульптура демонструє впевненість, легкість і свободу. Подивіться на ці витончені лінії та пластику. Це благородний витвір видатного майстра початку XVI століття!".

Один із туристів у цей час вигукує: "Це ж треба, вони назвали свою скульптуру на честь нашого космічного корабля!".

Це анекдот із серії "тупі американці". І таких ще багато. Їх вигадували спеціально навчені люди й поширювали через рупори Кремля.

Міф про "тупих американців" з екранів телевізора постійно озвучував гуморист Задорнов. Ми довгі роки чули його злі жарти з кожної "праски". Пропагандист висміював спосіб життя американців, їхні взаємовідносини в суспільстві, англійську мову, культуру, історію.

І все закінчував однією фразою: "Американцы тупые!". Читайте також: Трамп vs Зеленський: Це не черговий епізод серіалу. Ми маємо бути дорослими

Можемо припустити, що саме так зараз росіяни підходять до переговорів з Трампом. А чому ні? Якщо спостерігати за висловлюваннями Трампа, вони мають рацію.

Але нам не варто узагальнювати всіх американців під один "знаменник Трампа", бо так ми стаємо на бік ворога. Не забуваймо, що: Америка — це країна, в якій сформувалися майже 400 лауреатів Нобелівської премії;

Це держава з найкращими у світі університетами: Гарвард, Стенфорд, Берклі тощо;

Це країна демократичних цінностей.

Виникає питання: а звідки тоді Трамп? (Ідеальний персонаж для російських анекдотів).

Така ціна демократії — форми правління, яка не завжди працює на користь здорового глузду.