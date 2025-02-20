Це як вічний двигун. Це може продовжуватись вічно. Маск сидить на наркотиках, Трамп сидить на кока-колі та гамбургерах. Сильний енергетик.

Ми всі розуміємо, хто такий Трамп. Але Трамп – це нові умови задачі. Це факт, на який ми не можемо вплинути. І, схоже, не можуть вже і самі американці.

Але підтримка США нам потрібна. Хоче ми цього чи не хочемо, поважаємо нову адміністрацію в Вашингтоні чи ні. А цей публічний с*ач не потрібний. Хто від нього отримає оргазм – це Путін, який продовжує лизати дупу Трампу. Вербувати його таким чином. Тому найкраще, що може зробити українська влада, це тупо ігнорувати задорні пости Донні. Хай пише що він пише. Все з ним вже ясно. Зеленському не треба доводити нікому в Україні, що в нього високий рейтинг. Чи щось інше. Кожен такий пост Трампа – це більше шоку у нормальних людей. В ЄС. Хто і лишився нашим найбільшим союзником. Тут немає на що реагувати. Бо це не факти й не аргументи, тим більше що Трамп ніколи не був відомим у визнанні реальних фактів і мало звертає уваги на правдивість того, що він говорить. Це потік свідомості, яку начинили російською пропагандою. Від людини, яка ніколи не любила Зеленського і не полюбить вже. Читайте також: Чому Зеленський відмовив Трампу

Україні треба бути дорослою. Бо більше дорослих у світі не лишилось. І просто сховати емоції. Як кажуть мами дітям, які залучені у процес "будь доросліший за нього", коли "то як обзивається, той так і називається". Мовчання буде більш показове, ніж ще 10 дотепних образ на адресу Трампа. Бо ці образи зроблять приємно тільки росіянам. Ми ж не хочемо доставити їм задоволення. А мовчання зараз буде проявом гідності. Ми можемо показати, що ми вище цього.

Трамп вже обзивався на Канаду, принижував Трюдо. Щось там казав про Сектор Гази. Хтось пам'ятає що? Він швидко може знайти іншу нову ціль. Заяв, які залишаються просто заявами. Коли йому не публічно казали "ні", погладжуючи по голівці на публіці.

Трампу треба вміти казати ні. Але не публічно. Бо для нього не важлива суть. Йому важлива форма. Він має виглядати сильним. І має постійно дарувати якісь перемоги. Приносити їх. Як це виглядає. А для нас головне те, що відбувається. І ми маємо пожертвувати формою. Просто тому, що нам не треба, щоб ці с*ачі зайшли занадто далеко. Ми потребуємо співпраці з США. Не як з партнером, звісно. При Трампі це неможливо. Не як с ціннісним союзником, ні. А як з країною, що виробляє ракети для патріотів. Які нам потрібні. Як з країною, що має запаси зброї. Яку вона вже не буде нам відправляти. Але принаймні може продавати за гроші Європи. Читайте також: Рішуча відповідь Зеленського на заяви Трампа