На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини медициною керують надіслані з РФ "міністри", у лікарнях місця - лише для поранених окупантів: інформація від партизан
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей сферою медицини керують надіслані з Росії "міністри". У медзакладах люди не можуть отримати належної допомоги, адже усі ресурси спрямовані на лікування поранених російських військових
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу СРОК.
Зазначається, що на тимчасово окупованій території Херсонщини сферу охорони здоров’я контролює так звана міністерка Олена Борчанінова, а на ТОТ Запорізької області – Борис Александров. Обоє з Республіки Комі та обійняли ці посади у грудні 2022 року.
За даними партизанів, тепер місцеві жителі не мають доступу до лікарень та медикаментів, оскільки всі ресурси спрямовані на лікування поранених окупантів.
"Навіть у великих містах жителі не можуть отримати допомогу, аптеки спекулюють, а на прифронтових територіях влаштовують показуху з "гуманітарною допомогою", яку одразу ж відвозять до РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської окупанти вивезли медобладнання, а місцевих відправляють до Мелітополя, звідки їх направляють до Криму.
Про інших "міністрів" з РФ
За даними партизанів, на ТОТ Херсонщини та Запорізької області сферу енергетики також контролюють російські ставленики, так звані міністри Павло Савранський і Олександр Гомонов, через дії яких яких місцеві жителі залишаються без опалення.
Зазначається, що люди змушені платити за блакитне паливо значні суми, втім, газопостачання до сіл так і не провели.
- Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу.
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