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На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини медициною керують надіслані з РФ "міністри", у лікарнях місця - лише для поранених окупантів: інформація від партизан

Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
16:16
Війна з Росією медики

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей сферою медицини керують надіслані з Росії "міністри". У медзакладах люди не можуть отримати належної допомоги, адже усі ресурси спрямовані на лікування поранених російських військових

Зміст

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу СРОК. 

Зазначається, що на тимчасово окупованій території Херсонщини сферу охорони здоров’я контролює так звана міністерка Олена Борчанінова, а на ТОТ Запорізької області – Борис Александров. Обоє з Республіки Комі та обійняли ці посади у грудні 2022 року.

За даними партизанів, тепер місцеві жителі не мають доступу до лікарень та медикаментів, оскільки всі ресурси спрямовані на лікування поранених окупантів.  

"Навіть у великих містах жителі не можуть отримати допомогу, аптеки спекулюють, а на прифронтових територіях влаштовують показуху з "гуманітарною допомогою", яку одразу ж відвозять до РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської окупанти вивезли медобладнання, а місцевих відправляють до Мелітополя, звідки їх направляють до Криму.

Про інших "міністрів" з РФ

За даними партизанів, на ТОТ Херсонщини та Запорізької області сферу енергетики також контролюють російські ставленики, так звані міністри Павло Савранський і Олександр Гомонов, через дії яких яких місцеві жителі залишаються без опалення.

Зазначається, що люди змушені платити за блакитне паливо значні суми, втім, газопостачання до сіл так і не провели.

  • Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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