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Росіяни атакували з БПЛА цивільне авто на Херсонщині, загинула жінка

Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
20:08
Війна з Росією безпілотник, дрон

Увечері неділі, 2 березня, російські окупанти атакували з безпілотника цивільне авто у Бериславському районі Херсонької області, внаслідок чого загинула жінка

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:30 окупанти атакували з БПЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі. Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці", - зазначив Прокудін.

Також, за його інформацією, постраждав 53-річний чоловік. 

"Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

  • 2 березня, російська армія вдарила безпілотником по пасажирському автобусу у Херсоні, внаслідок чого загинула 53-річна жінка, ще десять людей дістали поранення.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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