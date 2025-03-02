Росіяни атакували з БПЛА цивільне авто на Херсонщині, загинула жінка

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:30 окупанти атакували з БПЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі. Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці", - зазначив Прокудін.

Також, за його інформацією, постраждав 53-річний чоловік.

"Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.