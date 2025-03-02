Росіяни атакували з БПЛА цивільне авто на Херсонщині, загинула жінка
Увечері неділі, 2 березня, російські окупанти атакували з безпілотника цивільне авто у Бериславському районі Херсонької області, внаслідок чого загинула жінка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 17:30 окупанти атакували з БПЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі. Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці", - зазначив Прокудін.
Також, за його інформацією, постраждав 53-річний чоловік.
"Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.
- 2 березня, російська армія вдарила безпілотником по пасажирському автобусу у Херсоні, внаслідок чого загинула 53-річна жінка, ще десять людей дістали поранення.
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