Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: є загиблий і 7 поранених
У неділю, 2 березня, російська армія вдарила безпілотником по пасажирському автобусу у Херсоні, внаслідок чого загинула людина, ще семеро поранені
Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Російські терористи знову атакували з безпілотника громадський транспорт у Херсоні. Ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі", - поінформував він.
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За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.
Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.
Пізніше Мрочко повідомив про ще одного пораненого внаслідок атаки: 19-річного хлопця поліцейські доставили до лікарні у тяжкому стані. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини, лівої ноги внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутку.
Окупанти полюють FPV-дронами на громадський транспорт у Херсоні
2 лютого, російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автівку швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Херсоні.
У Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку на люк маршрутки, в якій перебували пасажири. Автомобіль загорівся, постраждали 5 людей, серед яких є діти.
22 лютого, російська окупаційна армія скинула із безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік.
26 лютого, російські окупанти атакували безпілотником автівку бригади екстреної меддопомоги, яка їхала на виклик у Херсоні, внаслідок чого постраждали фельдшерка і водій.
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