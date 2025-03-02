Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: є загиблий і 7 поранених

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські терористи знову атакували з безпілотника громадський транспорт у Херсоні. Ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі", - поінформував він.

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За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.

Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.

Пізніше Мрочко повідомив про ще одного пораненого внаслідок атаки: 19-річного хлопця поліцейські доставили до лікарні у тяжкому стані. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини, лівої ноги внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутку.

Окупанти полюють FPV-дронами на громадський транспорт у Херсоні

2 лютого, російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автівку швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Херсоні.

У Дніпровському районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку на люк маршрутки, в якій перебували пасажири. Автомобіль загорівся, постраждали 5 людей, серед яких є діти.

22 лютого, російська окупаційна армія скинула із безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік.

26 лютого, російські окупанти атакували безпілотником автівку бригади екстреної меддопомоги, яка їхала на виклик у Херсоні, внаслідок чого постраждали фельдшерка і водій.