Країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на сьогоднішній саміт щодо України в Лондоні, - Sky News
Країни Балтії висловили незадоволення тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України, який відбудеться 2 березня в Лондоні
Про це пише Sky News з посиланням на джерело в європейських дипломатичних колах.
"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало джерело.
Співрозмовник видання попередив, що Москва "із зацікавленістю" помітить, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з-поміж учасників саміту.
Джерело ЗМІ також зазначило, що серед запрошених були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі, проте Гельсінкі і Варшава публічно виключили можливість надання військ для міжнародних сил безпеки в Україні.
"Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей. Всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку... Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - сказало джерело.
Також зазначається, що "всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку".
"Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - цитує видання слова джерела.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні скликав лідерів понад десятка європейських країн на саміт у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку. Також має бути присутнім президент України Володимир Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе