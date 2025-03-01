Країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на сьогоднішній саміт щодо України в Лондоні, - Sky News

Про це пише Sky News з посиланням на джерело в європейських дипломатичних колах.

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", - сказало джерело.

Співрозмовник видання попередив, що Москва "із зацікавленістю" помітить, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з-поміж учасників саміту.

Джерело ЗМІ також зазначило, що серед запрошених були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі, проте Гельсінкі і Варшава публічно виключили можливість надання військ для міжнародних сил безпеки в Україні.

"Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з точки зору відсотка ВВП і наданих можливостей. Всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку... Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - сказало джерело.

Також зазначається, що "всі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку".

"Як ще один пакт, щоб розділити Європу або вважати нас чимось само собою зрозумілим. Ганебно", - цитує видання слова джерела.