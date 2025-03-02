Умєров зустрівся з британським держсекретарем з питань оборони Гілі: говорили про збільшення військової допомоги Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили збільшення військової допомоги Україні
Про це Рустем Умєров повідомив у себе на сторінці у Facebook.
"Під час візиту у складі делегації Президента України до Лондона мав за честь зустрітися зі своїм другом і колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі", - зазначив Умєров.
За його словами, "Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ".
"Оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів Росії. Обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України", - додав Рустем Умєров.
Читайте також: Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні скликав лідерів понад десятка європейських країн на саміт у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку. 1 березня для участі у саміті прибув президент України Володимир Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.85
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.75
- Актуальне
- Важливе