Умєров зустрівся з британським держсекретарем з питань оборони Гілі: говорили про збільшення військової допомоги Україні

Про це Рустем Умєров повідомив у себе на сторінці у Facebook.

"Під час візиту у складі делегації Президента України до Лондона мав за честь зустрітися зі своїм другом і колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі", - зазначив Умєров.

За його словами, "Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ".

"Оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів Росії. Обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України", - додав Рустем Умєров.

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