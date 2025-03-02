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Умєров зустрівся з британським держсекретарем з питань оборони Гілі: говорили про збільшення військової допомоги Україні

Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
17:23
Світ Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили збільшення військової допомоги Україні

Зміст

Про це Рустем Умєров повідомив у себе на сторінці у Facebook.

"Під час візиту у складі делегації Президента України до Лондона мав за честь зустрітися зі своїм другом і колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі", - зазначив Умєров.

За його словами, "Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ".

"Оглянули перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів Росії. Обговорили роль Великої Британії у форматі "Рамштайн" та її готовність координувати постачання зброї для України", - додав Рустем Умєров.

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  • Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні скликав лідерів понад десятка європейських країн на саміт у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку.  1 березня для участі у саміті прибув президент України Володимир Зеленський.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
Рустем Умєров
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