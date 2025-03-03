"Шахтар" скоротив відставання від "Динамо": який вигляд має таблиця УПЛ після 19-го туру
За підсумками 19-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" має відрив у 6 очок від "Олександрії" та у 8 - від "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Перед 19-м туром УПЛ "Динамо" мало 46 очок та лідирувало. "Олександрія" із 41 балом йшла другою, "Шахтар" мав 36 пунктів та матч у запасі й розташовувався на тертій позиції.
Натомість "Шахтар", який переграв "Олександрію" (3:0) у 19-му турі, тепер скоротив відставання від лідерських позицій. Водночас очки втратило "Динамо", яке зіграло внічию проти "Ворскли".
Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу
Фото: УПЛ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
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