"Шахтар" скоротив відставання від "Динамо": який вигляд має таблиця УПЛ після 19-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Перед 19-м туром УПЛ "Динамо" мало 46 очок та лідирувало. "Олександрія" із 41 балом йшла другою, "Шахтар" мав 36 пунктів та матч у запасі й розташовувався на тертій позиції.

Натомість "Шахтар", який переграв "Олександрію" (3:0) у 19-му турі, тепер скоротив відставання від лідерських позицій. Водночас очки втратило "Динамо", яке зіграло внічию проти "Ворскли".

Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу

Фото: УПЛ