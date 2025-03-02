Лавров заявив, що Зеленський після приходу до влади став "справжнім нацистом": у МЗС України відреагували

Про це Лавров заявив в інтерв'ю російському телеканалу "Звезда".

"Вони у вигляді зброї привели на своїх багнетах до влади спочатку Порошенка, потім Зеленського. Людина, яка прийшла до влади на гаслах миру і на гаслах "відчепіться ви від російської мови", за пів року перетворилася на чистого нациста", - зазначив Лавров.

Речник українського МЗС Георгій Тихий пригадав у Х, що Лавров у 2022 році стверджував, що в Адольфа Гітлера "тече єврейська кров".

"Такі заяви не просто божевільні. Їх потрібно звинувачувати в тому, чим вони є насправді: антисемітизмі. Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова", - написав він.