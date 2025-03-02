Лавров заявив, що Зеленський після приходу до влади став "справжнім нацистом": у МЗС України відреагували
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав президента Володимира Зеленського "справжнім нацистом". У МЗС України відповіли
Про це Лавров заявив в інтерв'ю російському телеканалу "Звезда".
"Вони у вигляді зброї привели на своїх багнетах до влади спочатку Порошенка, потім Зеленського. Людина, яка прийшла до влади на гаслах миру і на гаслах "відчепіться ви від російської мови", за пів року перетворилася на чистого нациста", - зазначив Лавров.
Речник українського МЗС Георгій Тихий пригадав у Х, що Лавров у 2022 році стверджував, що в Адольфа Гітлера "тече єврейська кров".
"Такі заяви не просто божевільні. Їх потрібно звинувачувати в тому, чим вони є насправді: антисемітизмі. Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова", - написав він.
- Лавров після перемовин із США у Саудівській Аравії заявив, що американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки проти енергетичних обʼєктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.85
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.75
- Актуальне
- Важливе