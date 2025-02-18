США запропонували на переговорах з РФ ввести мораторій на атаки проти енергообʼєктів, - Лавров

Його слова цитує РИА-Новости.

Як заявив Лавров, на пропозицію Вашингтона про мораторій Москва "пояснила, що не атакує цивільні обʼєкти".

"Росія ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України", - сказав міністр.

Водночас Лавров згадав про виведену з ладу нафтоперекачувальну станцію "Каспійського трубопровідного консорціуму" у РФ.

"Атака українських дронів на насосну станцію КТК лише має зміцнити думку, що Зеленському треба дати по руках", - заявив він.

Напади на українські енергообʼєкти

Упродовж 2024 року РФ здійснила 13 масованих атак на українську енергосистему, інформували в Міністерстві енергетики. У відомстві наголошували, що атаки росіян проти енергетики у 2022-2023 роках розпочалися в жовтні першого року повномасштабної війни.

"Руйнування були дуже великі, набагато більші у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко про атаки росіян протягом 2024 року.

Водночас за підрахунками Astra, з початку 2025 року щонайменше 17 російських НПЗ зазнали атак дронів.