США запропонували на переговорах з РФ ввести мораторій на атаки проти енергообʼєктів, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після перемовин із США у Саудівській Аравії заявив, що американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки проти енергетичних обʼєктів
Його слова цитує РИА-Новости.
Як заявив Лавров, на пропозицію Вашингтона про мораторій Москва "пояснила, що не атакує цивільні обʼєкти".
"Росія ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України", - сказав міністр.
Водночас Лавров згадав про виведену з ладу нафтоперекачувальну станцію "Каспійського трубопровідного консорціуму" у РФ.
"Атака українських дронів на насосну станцію КТК лише має зміцнити думку, що Зеленському треба дати по руках", - заявив він.
Напади на українські енергообʼєкти
Упродовж 2024 року РФ здійснила 13 масованих атак на українську енергосистему, інформували в Міністерстві енергетики. У відомстві наголошували, що атаки росіян проти енергетики у 2022-2023 роках розпочалися в жовтні першого року повномасштабної війни.
"Руйнування були дуже великі, набагато більші у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко про атаки росіян протягом 2024 року.
Водночас за підрахунками Astra, з початку 2025 року щонайменше 17 російських НПЗ зазнали атак дронів.
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