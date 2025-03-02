"Зможемо знову відкрити наш діалог із США": міжнародник Желіховський про спільний мирний план України з Великою Британією та Францією

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що це, скажімо так, спроби випрацювати альтернативний документ тому баченню, яке є в адміністрації Дональда Трампа і тому баченню, яке є в Києві. А я хочу нагадати, що ми презентували українську Формулу миру, а також План перемоги, план стійкості. І це було з подачі саме нашої держави, хоча і за підтримки, звісно, наших партнерів. І вже відбувалися відповідні саміти, зустрічі, наприклад, Глобальний саміт миру в минулому році. Але я думаю, що зараз офіційний Київ хоче разом з європейськими партнерами вибудувати єдиний документ, який мав би бачення саме європейсько-українське, або в цілому можемо говорити європейське. Тому що Україна є частиною європейських процесів, і ми рухаємося до тіснішої інтеграції з країнами Європи", - сказав він.

Станіслав Желіховський припускає, що після розгляду цього документа президентом США Трампом може бути напрацьований ще один план, вже американо-європейський.

"І я думаю, що такий документ може бути прийнятий, ну, принаймні розглянутий Дональдом Трампом, і не виключається, що потім буде випрацьовано ще один документ. Тобто вже американно-європейський, який враховував би вже побажання чи візію, скажімо так, Трампа і його адміністрації, бачення наших європейських партнерів і, звісно ж, візію української держави. І це, в принципі, те, про що ми раніше і говорили, ми хотіли би випрацювати єдину стратегію, яка враховувала би всі аспекти необхідні, включаючи гарантії безпеки, а вже потім з усім цим напрацьованим іти на переговори з Володимиром Путіним. Тому офіційний Київ і наполягав, щоб європейці приймали участь у переговорах разом з українцями та американцями, щоб можна було все детально зважити і таким чином виступити єдиним фронтом", - вважає він.

Експерт-міжнародник наголосив, що наразі для України головне знову налагодити діалог зі Сполученими Штатами Америки.

"Нам головне, щоб в принципі зараз знову відновити діалог зі Сполученими Штатами Америки, тому що в будь-якому випадку нам буде тяжко без підтримки США, і це варто розуміти. Тому я думаю, що отаке напрацювання може знову відкрити наш діалог, і знову відновити співпрацю. І за підтримки європейців ми зможемо, власне, підготувати цей план. Нам головне, щоб ми подали ініціативу", - додав Станіслав Желіховський.

Що передувало

Напередодні Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати політики США та європейські лідери, зокрема Кір Стармер.

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику Україні на £2, 26 млрд (орієнтовно $3,2 млрд) для зміцнення обороноздатності Україні.

2 березня повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія і Франція працюватимуть з Києвом над мирним планом, який потім презентують Вашингтону.