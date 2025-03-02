Велика Британія і Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, який потім презентують США, - Стармер

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

За його словами, такої домовленості вдалося досягти після обговорень з президентом України Володимиром Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім цього, до роботи також можуть долучитися ще одна або дві країни.

"Ми повинні знайти спосіб, як нам усім працювати разом. Тому що, зрештою, ми маємо три роки кривавого конфлікту. Тепер нам потрібно досягти тривалого миру. Сполучене Королівство, разом із Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами, працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами", - сказав Стармер.

Він також наголосив, що у разі досягнення угоди її "потрібно захищати", тому що найгіршим з усіх результатів буде порушення Росією укладених домовленостей.

"Це вже траплялось у минулому. Я думаю, що це реальний ризик, і тому ми повинні переконатися, що якщо угода буде укладена, то це буде довгострокова угода, а не тимчасова пауза", - наголосив прем’єр Великої Британії.