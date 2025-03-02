FT: Стармер закликав Трампа та Зеленського завершити угоду про корисні копалини

Про це пише Financial Time.

У суботу, ввечері 1 березня, після зустрічі із Зеленським, Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Емманюелю Макрону, щоб поінформувати, що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

Один із соратників Стармера сказав: "Прем’єр-міністр об’єднає людей і ввічливо переконається, що вони усвідомлюють, що в місті є лише одні переговори — і це президент Трамп".

За даними іншого джерела, Стармер скаже європейським лідерам, що вони повинні відповідати своїй словесній підтримці Зеленського діями: "Те, що Україні зараз потрібно, це зброя та масло. Для цього не потрібно, щоб люди писали у Twіtter та сигналізували про чесноти".

Стармер закликав Трампа та Зеленського завершити угоду після конфлікту в Овальному кабінеті, кажуть джерела.

За словами британських чиновників, під час суботньої зустрічі Стармер сказав Зеленському, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть США.

"Пріоритет прем'єр-міністра - зробити все можливе, щоб захистити Україну. Це означає, що США мають бути залучені. Ви повинні налагодити ці відносини і повернутися до угоди про видобуток корисних копалин", - заявив один із соратників Стармера.

Що передувало

Напередодні Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати політики США та європейські лідери, зокрема Кір Стармер.

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику Україні на £2, 26 млрд (орієнтовно $3,2 млрд) для зміцнення обороноздатності Україні.