У Запоріжжі внаслідок удару ворога палає житловий сектор
Росіяни ввечері в суботу, 1 березня 2025 року, завдали удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі, в результаті якого виникла пожежа
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