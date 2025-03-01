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Головна Війна з Росією У Запоріжжі внаслідок удару ворога палає житловий сектор

У Запоріжжі внаслідок удару ворога палає житловий сектор

Марія Музиченко
1 березня, 2025 субота
20:24
Війна з Росією Наслідки "прильоту" по житловій забудові у Запоріжжі (01.03.2025)

Росіяни ввечері в суботу, 1 березня 2025 року, завдали удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі, в результаті якого виникла пожежа

Зміст

Про це написали в ОВА Запорізької області.

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю 1 березня здійнялася пожежа.

Повідомляють, що на місце вже виїхали рятувальники та медики.

  • Російська Федерація 1 березня вдарила балістикою по Одесі, в результаті пошкоджено порт і іноземний контейнеровоз.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Запоріжжя
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