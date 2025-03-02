Трамп створить крипторезерв США: які валюти туди буде включено
У США буде створено Стратегічний крипторезерв. Таке рішення у неділю, 2 березня 2025 року, оголосив Дональд Трамп
Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці американського президента в його соцмережі Truth Social.
"Крипторезерв США підійме цю критично важливу галузь після років корупційних атак з боку адміністрації Байдена", - зазначив Трамп.
За його словами, ним вже підписано указ про створення робочої групи, зосередженої на цифрових активах.
До урядового американського кропторезерву увійдуть XRP, SOL та ADA.
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"Я подбаю про те, щоб США стали криптостолицею світу", - заявив Трамп.
Групі доручено оцінити потенціал національного накопичення цифрових активів і сформулювати чіткі правила для криптоіндустрії, зазначає CryptoBriefing.
Трамп та криптовалюта
За свого першого президентства Трамп критикував біткоїн як "дуже мінливий і заснований на повітрі", а також наголошував, що криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків.
Під час балотування на другий термін він змінив свою думку 27 липня 2024 року кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на криптовалютній конференції Bitcoin 2024 і пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".
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