Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Трамп створить крипторезерв США: які валюти туди буде включено

Трамп створить крипторезерв США: які валюти туди буде включено

Анатолій Буряк
2 березня, 2025 неділя
18:21
Економіка біткоїн

У США буде створено Стратегічний крипторезерв. Таке рішення у неділю, 2 березня 2025 року, оголосив Дональд Трамп

Зміст

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці американського президента в його соцмережі Truth Social.

"Крипторезерв США підійме цю критично важливу галузь після років корупційних атак з боку адміністрації Байдена", - зазначив Трамп.

За його словами, ним вже підписано указ про створення робочої групи, зосередженої на цифрових активах. 

До урядового американського кропторезерву увійдуть XRP, SOL та ADA.

Читайте також: Біткойн - бульбашка, яка рано чи пізно лусне, - інвестиційний банкір Фурса

"Я подбаю про те, щоб США стали криптостолицею світу", - заявив Трамп.

Групі доручено оцінити потенціал національного накопичення цифрових активів і сформулювати чіткі правила для криптоіндустрії, зазначає CryptoBriefing.

Трамп та криптовалюта

За свого першого президентства Трамп критикував біткоїн як "дуже мінливий і заснований на повітрі", а також наголошував, що криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків. 

Під час балотування на другий термін він змінив свою думку 27 липня 2024 року кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на криптовалютній конференції Bitcoin 2024 і пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".

Теги:
Новини
IT
Технології
Дональд Трамп
криптовалюта
США
Читайте також:
Ілля Богданов
Автор Юлія Лаврук
28 лютого, 2025 п'ятниця
Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Ірена Моляр
28 лютого, 2025 п'ятниця
У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
1 березня, 2025 субота
Є перелік озброєння, яке буде замінити важко: Згурець щодо можливого припинення військової допомоги США
Київ
+1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 березня
18:00
OPINION
А звідки тоді Трамп?
17:58
Оновлено
Наслідки "прильоту" по житловій забудові у Запоріжжі (01.03.2025)
Атака РФ по Запоріжжю 1 березня: кількість постраждалих збільшилася до двох
17:39
У Лондоні розпочався саміт на тему захисту України та Європи від Росії без допомоги США
17:27
Інтерв’ю
Кір Стармер та Емманюель Макрон
Європа досі обговорює фінансове питання допомоги Україні, але гроші не вирішують проблеми безпеки, - британський експерт Грант
17:23
Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі
Умєров зустрівся з британським держсекретарем з питань оборони Гілі: говорили про збільшення військової допомоги Україні
17:09
Ексклюзив
Кір Стармер і Володимир Зеленський
"Зможемо знову відкрити наш діалог із США": міжнародник Желіховський про спільний мирний план України з Великою Британією та Францією
16:45
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
З початку доби на фронті відбулося 72 боєзіткнення: висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку
16:38
Дональд Туск
Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян
16:31
ППО
Протягом тижня ППО збила у небі над Україною 1023 цілі
16:31
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Трамп поважає людей, які можуть дати здачі": експерт-міжнародник Дубовик про скандал у Білому домі
16:16
медики
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини медициною керують надіслані з РФ "міністри", у лікарнях місця - лише для поранених окупантів: інформація від партизан
16:11
Ексклюзив
Акція з вимогою визволення полону бійців "Азову" та журналіста Дмитра Хилюка
На акції FreeAzov у Києві нагадали про журналіста Дмитра Хилюка, який вже три роки у російському полоні
16:03
OPINION
Як Україні та ЄС розіграти партію у трикутнику Кіссінджера
15:44
Маттіас Варніг
Друг Путіна зі Штазі пропонує команді Трампа перезапустити разом з росіянами "Північний потік-2", щоб отримувати гроші "просто так", - Financial Times
15:26
кава еспресо
"Американо" на "Канадіано": канадські кав’ярні почали змінювати назву напою на знак протесту проти політики Трампа
15:05
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Інгулець" розбив "Кривбас": результати й розклад 19-го туру УПЛ
14:41
Оновлено
Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: є загибла жінка і 10 поранених
14:30
Джастін Трюдо
Трюдо прибув на саміт у Лондоні, де обговорюватиметься допомога Україні без США
14:23
Оновлено
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території: МЗС України направило ноту протесту керівництву
14:00
OPINION
Трамп має пропозицію від Путіна заробити сотні мільярдів на торгівлі з Росією
13:57
Юрій Ратушний
Помер дідусь загиблих на війні братів Романа та Василя Ратушних
13:39
Кір Стармер
Велика Британія і Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, який потім презентують США, - Стармер
12:40
Оновлено
Російська армія скинула авіабомби на Краматорськ: загинув 18-річний хлопець, двоє людей поранені
12:38
У Кракові відбулися дискусія та благодійний концерт присвячені підтримці України
12:24
Гелікоптер Black Hawk
"Подарунок для Путіна": громадяни Чехії зібрали понад €2,8 млн на військовий гелікоптер для України
12:13
Оновлено
США кордон з Мексикою
Пентагон розгортає військових та авіацію на кордоні з Мексикою
12:08
На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов
12:00
OPINION
Про перспективи саміту в Лондоні
11:53
Хмарна погода
Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної вітряної погоди, - синоптикиня Наталка Діденко
11:41
Прапор США
Трамп підписав указ про визнання англійської офіційною мовою США
11:30
Ексклюзив
ЗСУ
Російські війська намагаються створити нову дугу наступу на Харківщину, - генерал Маломуж
11:29
москва, кремль
CNN: Росія і Китай посилюють вербування службовців, яких звільнила адміністрація Трампа
11:16
Ілон Маск
Ілон Маск підтримує вихід США з НАТО й ООН
11:11
У Києві під час комендантської години пʼяний водій скоїв ДТП: четверо постраждалих
10:49
Росія запустила ІПСО, щоб зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією, - ГУР
10:29
Кір Стармер
FT: Стармер закликав Трампа та Зеленського завершити угоду про корисні копалини
10:09
Юнармія
Росіяни залучили майже 60 тис. дітей з ТОТ Луганщини до пропагандистських мілітарних рухів
10:06
OPINION
Проєкт Угоди про ресурси: плюси, мінуси, перспективи
09:22
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії закликав до створення коаліції за справедливий мир в Україні
08:45
ППО
Сили оборони знищили 63 із 79 "шахедів", ще 16 безпілотників були локаційно втрачені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV