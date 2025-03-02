Трамп створить крипторезерв США: які валюти туди буде включено

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці американського президента в його соцмережі Truth Social.

"Крипторезерв США підійме цю критично важливу галузь після років корупційних атак з боку адміністрації Байдена", - зазначив Трамп.

За його словами, ним вже підписано указ про створення робочої групи, зосередженої на цифрових активах.

До урядового американського кропторезерву увійдуть XRP, SOL та ADA.

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"Я подбаю про те, щоб США стали криптостолицею світу", - заявив Трамп.

Групі доручено оцінити потенціал національного накопичення цифрових активів і сформулювати чіткі правила для криптоіндустрії, зазначає CryptoBriefing.

Трамп та криптовалюта

За свого першого президентства Трамп критикував біткоїн як "дуже мінливий і заснований на повітрі", а також наголошував, що криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків.

Під час балотування на другий термін він змінив свою думку 27 липня 2024 року кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на криптовалютній конференції Bitcoin 2024 і пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею світу".