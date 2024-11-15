Біткойн - бульбашка, яка рано чи пізно лусне, - інвестиційний банкір Фурса

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо зростання курсу біткойна, то це взагалі ніяк не пов'язано з ситуацією на валютному ринку. Біткойн - чисто спекулятивний інструмент, який не має під собою нічого. Але Трамп розгойдує спекулятивні очікування на біткойні, обіцяє не регулювати цей ринок. Він навіть говорить про якийсь стратегічний запас біткойнів, що взагалі є незрозумілим невіглаством. Однак з усім тим, це сприяє зростанню вартості біткойна. Але це чисто спекулятивний інструмент, реальна вартість якого - нуль", - підкреслив інвестиційний банкір.

За його словами, ринкова вартість біткойна може бути будь-якою, і поки є спекулятивний тиск, то його курс може зростати скільки завгодно.

"Біткойн – по суті ніщо, яке не варто нічого. Це бульбашка, яка рано чи пізно лусне. Ринок криптовалюти роздутий, а будь-яка криптовалюта нічого неварта", - резюмував Сергій Фурса.