Усе життя прожили в окупації: на підконтрольну Україні територію повернули двох дітей
З окупації на підконтрольну Україні територію у межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути неповнолітніх брата і сестру
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, у 2014 році рідне місто Інни та Антона окупували росіяни. Дітей виховувала бабуся, тому що їхній батько загинув, а матір позбавили батьківських прав. Опікунка після повномасштабного вторгнення вирішила вивезти внуків з міста, бо там ставало дедалі небезпечніше.
Втім, вона повезла їх до родичів у Росії, бо не мала змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території. Але невдовзі дітей вдалося повернути на Батьківщину, де на них чекав рідний дядько.
"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", - додав Єрмак.
- У межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути п'ятьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.3Продаж 44
- Актуальне
- Важливе