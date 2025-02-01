Усе життя прожили в окупації: на підконтрольну Україні територію повернули двох дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, у 2014 році рідне місто Інни та Антона окупували росіяни. Дітей виховувала бабуся, тому що їхній батько загинув, а матір позбавили батьківських прав. Опікунка після повномасштабного вторгнення вирішила вивезти внуків з міста, бо там ставало дедалі небезпечніше.

Втім, вона повезла їх до родичів у Росії, бо не мала змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території. Але невдовзі дітей вдалося повернути на Батьківщину, де на них чекав рідний дядько.

"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", - додав Єрмак.