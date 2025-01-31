В Ірпені запрацювала перша в Україні лінія з переробки відходів текстильного виробництва

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, наразі в Ірпені в експериментальному режимі переробляють відходи власного виробництва та ще кількох підприємств легкої промисловості.

"По суті, йдеться про клаптики текстилю, які у величезних обсягах залишаються після виробництва одягу, постільної білизни та іншої продукції легпрому. Спеціальне обладнання, завезене з Іспанії та Італії, дозволяє "розволокнити" ці обрізки для подальшої переробки в пряжу та тканину", - пояснив нардеп.

Він зазначив, що стартові інвестиції у цей проєкт становили близько 30 млн грн, з яких 8 млн – це державний грант для підприємств переробної промисловості.

"Переконаний, що держава має активно сприяти цьому та іншим подібним проєктам, адже це дозволить розв'язати серйозну проблему, яка вже цього року постане перед українськими експортерами продукції легпрому в Євросоюз", - написав Кисилевський.

За його даними, джерелом до 10% всіх побутових відходів в Україні є продукція легкої промисловості. Кожен українець у середньому створює 15-20 кілограмів текстильних відходів щороку. Найчастіше їх просто вивозять на сміттєві полігони, а мали б переробляти, наголосив політик.

"Наразі це не тільки проблема, а й можливість. Швейні фабрики, армія, готелі, ресторані й усі громадяни мають усвідомлено стати учасникам системи ресайклінгу. В іншому випадку інтеграція нашої економіки до Євросоюзу буде складнішою", - підкреслив нардеп.