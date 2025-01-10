В Україні планують побудувати ТЕЦ на паливі з відходів

Про це повідомив керівник органу виконавчої влади Сергій Сухомлин.

"Пропрацьовуємо проєкт — побудову ТЕЦ, які зможуть працювати на RDF та CRF паливі в громадах. Вони не зʼявляться в один клік, це складний проєкт. Але його впровадження точно спрацює як інвестиція в майбутнє. Енергоефективна та екологічна інвестиція", - написав він.

За його словами, наразі Агентство відновлення відбирає громади.

"Є дві, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ: працюють над сміттєпереробним заводом. Важливо, аби здійснювалась переробка сміття в громаді, а те, що переробити не можна — йтиме на спалення, аби забезпечувати громаду теплом через майбутню ТЕЦ", - розповів посадовець.

Він зазначив, що про готовність взяти участь у таких проєктах заявили фінські компанії.

Чиновник провів зустріч із послом Фінляндії в Україні та головним спеціалістом із питань торгівлі та відбудови, й вони висловили підтримку Україні в цьому проєкті.

"Домовились про поїздку на подібні ТЕЦ у Фінляндії для представників українських громад. Працюємо", - написав Сухомлин.

Він додав, що Україна також заручилася підтримкою посольства Великої Британії.