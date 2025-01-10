В Україні планують побудувати ТЕЦ на паливі з відходів
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури вибирає громади для проєкту будівництва ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та CRF паливі
Про це повідомив керівник органу виконавчої влади Сергій Сухомлин.
"Пропрацьовуємо проєкт — побудову ТЕЦ, які зможуть працювати на RDF та CRF паливі в громадах. Вони не зʼявляться в один клік, це складний проєкт. Але його впровадження точно спрацює як інвестиція в майбутнє. Енергоефективна та екологічна інвестиція", - написав він.
За його словами, наразі Агентство відновлення відбирає громади.
"Є дві, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ: працюють над сміттєпереробним заводом. Важливо, аби здійснювалась переробка сміття в громаді, а те, що переробити не можна — йтиме на спалення, аби забезпечувати громаду теплом через майбутню ТЕЦ", - розповів посадовець.
Він зазначив, що про готовність взяти участь у таких проєктах заявили фінські компанії.
Чиновник провів зустріч із послом Фінляндії в Україні та головним спеціалістом із питань торгівлі та відбудови, й вони висловили підтримку Україні в цьому проєкті.
"Домовились про поїздку на подібні ТЕЦ у Фінляндії для представників українських громад. Працюємо", - написав Сухомлин.
Він додав, що Україна також заручилася підтримкою посольства Великої Британії.
- У червні минулого року у КМДА повідомили, що Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.
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