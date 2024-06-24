Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який у межах робочого візиту відвідав Львів та об’єкти будівництва механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу.

Представники муніципалітету столиці оглянули сміттєвий полігон поблизу села Грибовичі, де здійснюється рекультивація. Ці проєкти у Львові фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку.

Під час візиту Пантелеєв наголосив, що кількість сміття в Україні не зменшується, і його правильна та безпечна утилізація потребує ефективних рішень. Важливо використовувати потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії, підкреслив він. У цьому Київ планує перейняти досвід Львова.

"Україна живе в умовах енергетичного дефіциту. Ворог системними ударами намагається знищити наявну енергосистему, позбавити нас електроенергії та газу. Тому ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію. На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі й використовуватимуть висококалорійні фракції відходів", - сказав заступник голови КМДА.

"Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах і прагнемо застосовувати ми", - додав він.