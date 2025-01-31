Опитування YouGov: 46% респондентів вважають США "дуже великою загрозою" для Данії

Про це інформує The Guardian.

Опитування показало, що 46% респондентів вважають США «дуже великою загрозою» або «досить великою загрозою» для Данії, що перевищує показники для Північної Кореї (44%) та Ірану (40%). Однак Росія залишається найбільшою загрозою в очах 86% опитаних.

Також 78% респондентів висловилися проти продажу Гренландії США, хоча 72% вважають, що остаточне рішення повинно прийматися саме Гренландією, а не Данією.

Ситуація стала особливо напруженою після заяв Дональда Трампа про намір взяти під контроль Гренландію, автономну територію, яка залишається частиною Данського королівства. Острів, що має населення близько 57 тисяч, раніше був колонією Данії, і вона досі контролює його зовнішню політику.

Трамп наголошував на необхідності контролю над Гренландією для «економічної безпеки» США, попри те, що 85% гренландців не підтримують цю ідею. За результатами опитування, проведеного соціологічною компанією Verian для данської газети Berlingske, лише 6% гренландців виступають за приєднання острова до США.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа.

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.