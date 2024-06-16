Норвегія обіцяє забезпечити світлом лікарні у Харкові

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Ми повинні бути мудрими. Ми повинні зберегти цю єдність багатьох держав. Ви можете на нас розраховувати. Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, але також надаватимемо вам цивільну допомогу", - наголосив норвезький президент.

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За його словами, Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для надання електроенергії харківським лікарням.

Також Стьоре наголосив на тому, що його країна сприятиме поверненню українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

"Є більші та менші проблеми, але одна дитина, яку викрали, - це вже велика проблема", - наголосив він.

Окремо він запропонував президенту України Володимиру Зеленському продовжити співпрацю над наступним Самітом миру, аби прокласти шлях до сталого миру.