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Повернення Запорізької АЕС під контроль України та повний обмін полоненими: Висоцька про комюніке Саміту миру

16 червня, 2024 неділя
14:50
Світ Саміт миру

Відбувається завершальне засідання Саміту миру. Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла, що обговорюють у кулуарах

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У проєкції комюніке, яке зараз циркулює в кулуарах саміту, зокрема йдеться про те, що світова спільнота буде вимагати негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України. Також буде вимагати в Росії забезпечити безперервний доступ торговельних суден до Чорноморських портів, щоб Україна могла організувати експорт продовольства для забезпечення продовольчої безпеки світу. Також Росію закличуть провести повний обмін полоненими і повернути в Україну незаконно депортованих українців, насамперед десятки тисяч дітей", - повідомила Висоцька.

Лідери держав-учасниць виступають, підбивають підсумки двох днів саміту. Впродовж Саміту миру обговорювалися три питання з 10 пунктів української Формули миру, зазначила вона.

"Лідери сотні держав, які були присутні на Саміті миру, присвятили увагу ядерній безпеці, продовольчій безпеці, а також гуманітарним питанням, зокрема щодо обміну полоненими та повернення в Україну незаконно депортованих цивільних, насамперед дітей", - додала вона. 

За результатами Саміту буде підписано фінальне комюніке. Незадовго до початку завершального засідання  перед журналістами виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й розповів деякі деталі з цього приводу: "Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього. Хоча вони не є зараз на Саміті. Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - розповів Кулеба.

  • У неділю, 16 червня 2024 року, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано заключну декларацію.

Теги:
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Війна з Росією
переговори з РФ
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