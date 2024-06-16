Повернення Запорізької АЕС під контроль України та повний обмін полоненими: Висоцька про комюніке Саміту миру
Відбувається завершальне засідання Саміту миру. Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла, що обговорюють у кулуарах
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"У проєкції комюніке, яке зараз циркулює в кулуарах саміту, зокрема йдеться про те, що світова спільнота буде вимагати негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України. Також буде вимагати в Росії забезпечити безперервний доступ торговельних суден до Чорноморських портів, щоб Україна могла організувати експорт продовольства для забезпечення продовольчої безпеки світу. Також Росію закличуть провести повний обмін полоненими і повернути в Україну незаконно депортованих українців, насамперед десятки тисяч дітей", - повідомила Висоцька.
Лідери держав-учасниць виступають, підбивають підсумки двох днів саміту. Впродовж Саміту миру обговорювалися три питання з 10 пунктів української Формули миру, зазначила вона.
"Лідери сотні держав, які були присутні на Саміті миру, присвятили увагу ядерній безпеці, продовольчій безпеці, а також гуманітарним питанням, зокрема щодо обміну полоненими та повернення в Україну незаконно депортованих цивільних, насамперед дітей", - додала вона.
За результатами Саміту буде підписано фінальне комюніке. Незадовго до початку завершального засідання перед журналістами виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й розповів деякі деталі з цього приводу: "Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього. Хоча вони не є зараз на Саміті. Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - розповів Кулеба.
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У неділю, 16 червня 2024 року, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано заключну декларацію.
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