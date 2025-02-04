Україна витрачала понад половину бюджету на культуру та освіту на діяльність російською мовою, - екснардеп Кендзьор
Колишній народний депутат України Ярослав Кендзьор заявив, що значна частина державного бюджету, призначеного для фінансування освіти та культури, витрачалася на діяльність російською мовою
Про це Кендзьор розповів у проєкті "Власні назви з Мирославою Барчук".
Так, громадський діяч і народний депутат 6 скликання українського парламенту наголосив, що бюджет України виділяв значні кошти на підтримку російськомовної освіти та культури.
"Всередині України, тобто це більше половину того загального бюджету в графі "Культура", "Мова" і все інше, "Освіта". Більша частина бюджету ішла на російськомовну частину отої діяльності", - заявив Кендзьор.
За даними, які надав громадський діяч, у 14 обласних центрах України станом на 1990 рік налічувалося 1037 шкіл з російською мовою викладання. Це становило 94% усіх шкіл, тоді як на українськомовні заклади припадало лише 6%.
"Ну, такий ж аргумент, показати, покласти Єльцину на стіл матеріали, які засвідчують, скільки Україна тратить на потреби національно-культурні російськомовної частини суспільства нашого, і що тратить Росія на потреби української діаспори. Ніхто цього не робив", - додав він.
Національний музей історії України в Другій світовій війні демонтував літери, якими викладено назви міст і зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв у Києві.
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