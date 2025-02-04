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Україна витрачала понад половину бюджету на культуру та освіту на діяльність російською мовою, - екснардеп Кендзьор

Катерина Єсікова
4 лютого, 2025 вiвторок
08:40
Суспільство Ярослав Кендзьор та Святослав Максимчук

Колишній народний депутат України Ярослав Кендзьор заявив, що значна частина державного бюджету, призначеного для фінансування освіти та культури, витрачалася на діяльність російською мовою

Зміст

Про це Кендзьор розповів у проєкті "Власні назви з Мирославою Барчук".

Так, громадський діяч і народний депутат 6 скликання українського парламенту наголосив, що бюджет України виділяв значні кошти на підтримку російськомовної освіти та культури.

"Всередині України, тобто це більше половину того загального бюджету в графі "Культура", "Мова" і все інше, "Освіта". Більша частина бюджету ішла на російськомовну частину отої діяльності", - заявив Кендзьор.

За даними, які надав громадський діяч, у 14 обласних центрах України станом на 1990 рік налічувалося 1037 шкіл з російською мовою викладання. Це становило 94% усіх шкіл, тоді як на українськомовні заклади припадало лише 6%.

"Ну, такий ж аргумент, показати, покласти Єльцину на стіл матеріали, які засвідчують, скільки Україна тратить на потреби національно-культурні російськомовної частини суспільства нашого, і що тратить Росія на потреби української діаспори. Ніхто цього не робив", - додав він.

  • Національний музей історії України в Другій світовій війні демонтував літери, якими викладено назви міст і зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв у Києві.

 

 

 

Теги:
Новини
Культура
Україна
Верховна Рада
освіта
бюджет
історія України
Економіка
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