Україна витрачала понад половину бюджету на культуру та освіту на діяльність російською мовою, - екснардеп Кендзьор

Про це Кендзьор розповів у проєкті "Власні назви з Мирославою Барчук".

Так, громадський діяч і народний депутат 6 скликання українського парламенту наголосив, що бюджет України виділяв значні кошти на підтримку російськомовної освіти та культури.

"Всередині України, тобто це більше половину того загального бюджету в графі "Культура", "Мова" і все інше, "Освіта". Більша частина бюджету ішла на російськомовну частину отої діяльності", - заявив Кендзьор.

За даними, які надав громадський діяч, у 14 обласних центрах України станом на 1990 рік налічувалося 1037 шкіл з російською мовою викладання. Це становило 94% усіх шкіл, тоді як на українськомовні заклади припадало лише 6%.

"Ну, такий ж аргумент, показати, покласти Єльцину на стіл матеріали, які засвідчують, скільки Україна тратить на потреби національно-культурні російськомовної частини суспільства нашого, і що тратить Росія на потреби української діаспори. Ніхто цього не робив", - додав він.