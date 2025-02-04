Учасник гурту Nazva Павло Гоц долучився до лав ЗСУ

Про це артист повідомив в instagram.

Львів'янин Павло Гоц тепер боронитиме Україну на фронті. У соцмережі він поділився фото і відео у військовій формі. Наразі він проходить вишкіл.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - лаконічно прокоментував фото музикант.

Фото: instagram Павла Гоца

Фото: instagram Павла Гоца

Фото: instagram Павла Гоца

Фото: instagram Павла Гоца

Фото: instagram Павла Гоца

Новину також зі сцени премії "Золота зоря Лірум" під час промови повідомив колега Павла Гоца, вокаліст і альтист Ярослав Яровенко.

Nazva - галицько-донбаський український музичний гурт, створений у 2019 році уродженцем Львова Павлом Гоцом та уродженцем Горлівки Ярославом Яровенком. Самі свій стиль артисти визначають як "альтернативний етноарт хаос". Музика гурту створюється грою на контрабасі, альті, клавішах та флор томі.

У 2024 році вони виступали у фіналі Нацвідбору на Євробачення.