У США на аукціон виставлять скрипку Страдіварі 1714 року
Скрипку, виготовлену знаменитим Антоніо Страдіварі у 1714 році, виставлять на аукціон Sotheby's у Нью-Йорку 7 лютого. Вона може стати найдорожчим музичним інструментом з коли-небудь проданих
Про це інформує Associated Press.
Цей інструмент, відомий як Joachim-Ma Stradivarius, оцінюється в 12-18 мільйонів доларів.
Якщо скрипка буде продана за верхньою межею цього діапазону, то може перевершити суму в 15,9 млн доларів, заплачену у 2011 році за інший інструмент Страдіварі Lady Blunt, виготовлений у 1721 році і названий Книгою рекордів Гіннеса найдорожчим інструментом, що коли-небудь продавався на аукціоні.
Марі-Клаудія Хіменес, президентка Sotheby’s Americas, підкреслила, що ця скрипка є витвором мистецтва з "золотого періоду" Страдіварі, що охоплює початок 1700-х років.
"Отже, це пік його творчості, - наголосила Хіменес. - Це найкраща скрипка цієї епохи".
Фахівці аукційного дому зазначили, що інструмент зберігся в чудовому стані, а його історія є вражаючою. Скрипка отримала назву на честь її видатних власників – віртуоза Йосипа Йоахіма та Сі-Хон Ма. Йоахім, який жив з 1831 по 1907 рік, вважається натхненником композитора Йоганна Брамса, оскільки він грав на цій скрипці під час прем'єри свого "Скрипкового концерту" у 1879 році.
Сі-Хон Ма, який придбав інструмент у 1969 році, заповідав його Консерваторії Нової Англії в Бостоні після своєї смерті у 2009 році. Зараз консерваторія виставляє скрипку на аукціон, а всі отримані кошти підуть на стипендії для студентів.
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