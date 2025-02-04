"Крихітка", Хейтспіч, "Океан Ельзи": музична премія "Золота зоря Лірум" нагородила переможців
У Києві вдруге відбулося вручення премії "Золота зоря Лірум". Найкращою артисткою стала Dorofeeva, найкращим гуртом - "Океан Ельзи", а за дебют року нагородили Кажанну
Про це повідомили в instagram видання "Лірум".
3 лютого в Українському Домі редакція "Лірум" провела церемонію вручення премій "Золота зоря". Цьогоріч переможців відзначили вже вдруге. Це редакційна музична премія від видання, яка відзначає найкращі досягнення в українській музиці.
На церемонії був присутній Святослав Вакарчук. Востаннє "Океан Ельзи" забирали статуетку особисто у 2012 - на першій церемонії Yuna.
Загалом список переможців виглядає наступним чином:
- Найкращий режисер - Ілля Дуцик (Ziferblat "Літаки", Yuvi "Мій страх")
- Найкращий кліп - Jamala (Arafat Dağindan)
- Найкращий альбом - The Unsleeping ("Справжній бедрум панк")
- Найкращий мініальбом - Renie Cares (La Princesse Lointaine)
- Найкращий артист / артистка - Dorofeeva
- Найкраща колаборація - "Крихітка", Хейтспіч ("Під весняним дощем")
- Найкращий гурт - "Океан Ельзи"
- "Дебют року" - Кажанна
- "Прорив року" - МУР
- "Вибір слухачів" - Nazva
Під час вручення нагороди в номінації "Вибір читачів" у своїй промові Ярослав Яровенко повідомив, що його колега по гурту NAZVA Павло Гоц долучився до ЗСУ.
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