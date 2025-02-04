"Крихітка", Хейтспіч, "Океан Ельзи": музична премія "Золота зоря Лірум" нагородила переможців

Про це повідомили в instagram видання "Лірум".

3 лютого в Українському Домі редакція "Лірум" провела церемонію вручення премій "Золота зоря". Цьогоріч переможців відзначили вже вдруге. Це редакційна музична премія від видання, яка відзначає найкращі досягнення в українській музиці.

На церемонії був присутній Святослав Вакарчук. Востаннє "Океан Ельзи" забирали статуетку особисто у 2012 - на першій церемонії Yuna.

Загалом список переможців виглядає наступним чином:

Найкращий режисер - Ілля Дуцик (Ziferblat "Літаки", Yuvi "Мій страх")

Найкращий кліп - Jamala (Arafat Dağindan)

Найкращий альбом - The Unsleeping ("Справжній бедрум панк")

Найкращий мініальбом - Renie Cares (La Princesse Lointaine)

Найкращий артист / артистка - Dorofeeva

Найкраща колаборація - "Крихітка", Хейтспіч ("Під весняним дощем")

Найкращий гурт - "Океан Ельзи"

"Дебют року" - Кажанна

"Прорив року" - МУР

"Вибір слухачів" - Nazva

Під час вручення нагороди в номінації "Вибір читачів" у своїй промові Ярослав Яровенко повідомив, що його колега по гурту NAZVA Павло Гоц долучився до ЗСУ.