Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому загрожує арешт, обіцяє "боротися до кінця"
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголосили імпічмент після запровадження воєнного стану в країні й за що йому тепер загрожує арешт, написав листа до своїх прихильників. У ньому він пообіцяв "боротися до кінця"
Про це пише Reuters.
"Я спостерігаю в прямому ефірі на YouTube за всією тією роботою, яку ви робите. Я буду боротися до кінця, щоб захистити цю країну разом із вами", - написав він.
Як зазначають у Reuters, йдеться про сотні прихильників Юна, які зібралися біля його офіційної резиденції, протестуючи проти розслідування.
Тим часом опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті та очолила імпічмент Юна 14 грудня, заявила, що лист доводить, що Юн був в омані і досі сповнений рішучості завершити своє "повстання".
"Начебто спроб організувати заколот було недостатньо, він тепер підбурює своїх прихильників до екстремального зіткнення", - заявив представник партії Чо Син Ле.
- 27 грудня Конституційний суд Південної Кореї провів перші попередні слухання у справі про законність оголошення парламентом імпічменту президенту країни Юн Сок Йолю.
- 30 грудня Об'єднаний слідчий відділ Південної Кореї запросив ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля.
- У вівторок, 31 грудня, суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля через введення ним воєнного стану.
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