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Естонія серйозно розглядає можливість відправки військ до України, - радник президента

13 травня, 2024 понедiлок
23:53
Війна з Росією Естонія
Зміст

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

Про це в інтерв'ю Breaking Defense заявив радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл.

За його словами, Естонія прагне зробити такий крок у межах місії НАТО, однак не виключено можливості відправки військ у межах меншої коаліції.

"Дискусії тривають. Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити", - зазначив радник президента Естонії.

Він також підкреслив, що "не виключено", що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку "з часом".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Теги:
Україна
Естонія
військові
НАТО
Військові новини
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