Естонія серйозно розглядає можливість відправки військ до України, - радник президента

Про це в інтерв'ю Breaking Defense заявив радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл.

За його словами, Естонія прагне зробити такий крок у межах місії НАТО, однак не виключено можливості відправки військ у межах меншої коаліції.

"Дискусії тривають. Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити", - зазначив радник президента Естонії.

Він також підкреслив, що "не виключено", що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку "з часом".