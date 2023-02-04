У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ

Про це повідомляє портал inFranken з посиланням на заяву генерального прокурора Німеччини Петера Франка.

"Наразі це неможливо довести, розслідування триває", - заявив Петер Франк, додавши, що німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на "Північних потоках".

За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано.

"Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики" – сказав він.

Відомо, що місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування.

Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв'ю, що розслідування ще не завершене.

"Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася" – зазначив прокурор.