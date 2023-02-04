У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
Німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"
Про це повідомляє портал inFranken з посиланням на заяву генерального прокурора Німеччини Петера Франка.
"Наразі це неможливо довести, розслідування триває", - заявив Петер Франк, додавши, що німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на "Північних потоках".
За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано.
"Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики" – сказав він.
Відомо, що місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування.
Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв'ю, що розслідування ще не завершене.
"Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася" – зазначив прокурор.
- 26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.
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- На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.
- 18 листопада Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію.
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