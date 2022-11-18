У Швеції заявили про виявлення залишків вибухівки поруч із "Північними потоками"
Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
У службі безпеки Швеції заявили, що задокументовано значні пошкодження.
"Розслідування велике і складне. Досудове розслідування, що триває, має показати, чи можна комусь вручити підозру і згодом притягнути до відповідальності", - повідомили у відомстві.
Служба безпеки Швеції проводила розслідування на місці злочину за підтримки берегової охорони, збройних сил та поліцейського управління.
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