Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У службі безпеки Швеції заявили, що задокументовано значні пошкодження.

"Розслідування велике і складне. Досудове розслідування, що триває, має показати, чи можна комусь вручити підозру і згодом притягнути до відповідальності", - повідомили у відомстві.

Служба безпеки Швеції проводила розслідування на місці злочину за підтримки берегової охорони, збройних сил та поліцейського управління.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

29 жовтня російське міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".

На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.

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